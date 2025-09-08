Ẩu đả trận chung kết Thái Lan - Iraq, Chanathip Songkrasin bức xúc

Bắt nguồn từ tình huống Chanathip Songkrasin bị phạm lỗi thô bạo vào cuối trận chung kết King’s Cup 2025 tối 7-9, các cầu thủ Thái Lan và Iraq cùng lao vào xô xát nhau.

Ẩu đả ở trận chung kết King's Cup 2025 giữa Thái Lan - Iraq

Phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, khi đội chủ nhà Thái Lan đang dồn ép tìm bàn gỡ, Chanathip Songkrasin bất ngờ bị Mohanad Ali bên phía Iraq vào bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Pha va chạm khiến Chanathip nằm sân đau đớn, còn trên sân nhanh chóng biến thành “võ đài” khi Supachok Sarachat lập tức lao tới trả đũa, tấn công Ali.

Camera truyền hình ghi lại rõ cảnh Supachok vung tay đánh vào cầu thủ Iraq, còn Ali tránh đòn và đáp trả bằng cú đấm. Không khí trở nên hỗn loạn khi cầu thủ hai bên cùng tràn vào, gây nên một cuộc xô xát. Trọng tài chính Nazmi Nasaruddin (Malaysia) cùng các thành viên của hai đội đã nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn vụ ẩu đả.

Sau tình huống này, Mohanad Ali nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Chanathip buộc phải rời sân vì chấn thương vì gặp vấn đề ở vùng gối. Dù được thi đấu hơn đến 2 người trong hơn 3 phút bù giờ còn lại, Thái Lan vẫn không thể gỡ hòa, chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 75 không ai khác chính là Mohanad Ali. Đáng nói, chỉ một phút sau khi ghi bàn, đồng đội của Ali là Putros bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai.

Mohanad Ali nhận thẻ đỏ từ trọng tài, cùng lúc Supachok (số 7) chạy đến trả đũa cầu thủ Iraq

Phát biểu sau trận chung kết King’s Cup 2025, nạn nhân của tình huống bị phạm lỗi thô bạo là Chanathip Songkrasin bức xúc nói: “Tôi chưa từng bị va chạm mạnh như vậy khi thi đấu. Tôi rất tiếc và giận dữ với điều đã xảy ra. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã cảm thấy hối lỗi, vì chuyện như thế không nên xảy ra trong bóng đá”.

Trong khi HLV Masatada Ishii của Thái Lan cũng không giấu được sự thất vọng: “Tôi không thể tin một trận đấu cấp độ quốc tế lại có pha bóng như vậy. Đó là hành vi phạm lỗi quá thô bạo và phản thể thao. Một cầu thủ chuyên nghiệp không được phép hành xử như thế”.

King’s Cup 2025 đã bước sang mùa giải thứ 51, là giải đấu truyền thống của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức. Thất bại trước Iraq ở trận chung kết cũng khiến Thái Lan không thể bảo vệ thành công danh hiệu đã giành được vào năm 2024.

HỮU THÀNH