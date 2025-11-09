Atletico thắng dễ Levante khi Griezmann ghi 2 bàn thắng từ ghế dự bị

Tiền đạo kỳ cựu Antoine Griezmann đã thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng của mình khi ghi cú đúp bàn thắng, giúp Atletico Madrid đánh bại Levante 3-1 tại La Liga qua đó tạm thời vượt qua Barcelona để vươn lên vị trí thứ 2 sau Real Madrid.

Griezmann, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Atletico, vào sân ở phút 61 và chỉ mất vài giây để ghi bàn mở tỷ số. Anh ghi thêm một bàn khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc, ấn định chiến thắng chung cuộc. Đó là bàn thắng thứ 202 và 203 của Griezmann tại Atletico, dù ở tuổi 34, anh đang thi đấu ít hơn trong đội hình của HLV Diego Simeone nhưng vẫn đóng góp đáng kể vào lối chơi nhờ khả năng ghi bàn của mình.

Griezmann đã ghi 5 bàn trong mùa giải này, bao gồm trong chiến thắng lịch sử 5-2 trước Real Madrid. “Những đội bóng đi xa đều có hàng dự bị tốt, vì vậy tất cả chúng tôi đều phải sẵn sàng”, cầu thủ người Pháp nói. “Tôi rõ ràng muốn được thi đấu nhiều hơn, nhưng vì tất cả các cầu thủ đều muốn ra sân nên tôi chấp nhận điều đó, và sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ các đồng đội”.

Atletico vươn lên dẫn trước Levante nhờ bàn phản lưới nhà của Adrian de la Fuente ở phút 12, trước khi Manu Sanchez đánh đầu gỡ hòa cho đội khách ở phút 21. Griezmann đã tạo nên dấu ấn ngay lập tức khi được HLV Simeone tung vào sân. Đầu tiên, anh bứt tốc đón đường tạt bóng thấp của Marcos Lorrente, và sau đó, anh có mặt đúng lúc để tranh cướp bóng bật ra, ấn định chiến thắng chung cuộc. Chiến thắng này giúp Atletico san bằng điểm số với Barcelona, ​​kém 5 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid - đội sẽ ra quân tại Rayo Vallecano vào Chủ nhật.

Trong khi đó, Villarreal đã giành chiến thắng 2-0 trước Espanyol để vươn lên vị trí nhì bảng, dẫn trước 1 điểm so với Barcelona - trước khi nhà đương kim vô địch làm khách trên sân của Celta Vigo vào Chủ nhật. Gerard Moreno ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng cũ 2 phút trước khi hiệp một kết thúc. Tiền đạo Alberto Moleiro ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 57. Moleiro, 22 tuổi, tiếp tục gây ấn tượng cho Villarreal kể từ khi chuyển đến từ Las Palmas vào mùa hè, với bàn thắng thứ 4 sau 6 vòng đấu gần nhất.

Các kết quả khác. Girona đã thoát khỏi vị trí cuối bảng khi đánh bại Alaves 1-0 trên sân nhà. Trong khi Sevilla vượt qua Osasuna 1-0 nhờ quả phạt đền do Ruben Vargas thực hiện.

THANH TUẤN