Atletico Madrid dẫn đầu về chuyển nhượng tại Tây Ban Nha

Villarreal gây bất ngờ khi trở thành đội bóng La Liga chi tiêu nhiều thứ ba trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, chỉ sau 2 đội bóng thành Madrid. Trong đó, Atletico là đội bóng thực hiện mạnh mẽ nhất nỗ lực tăng cường đội hình.

Dean Huijsen gia nhập Real Madrid với giá 62 triệu EUR là cầu thủ đắt nhất được mua về La Liga mùa hè này.

Theo Transfermarkt, Atletico đã chi với tổng số tiền hơn 175 triệu EUR cho gần 10 bản hợp đồng mới. Nổi bật nhất phải kể đến tiền vệ kiến ​​thiết Alex Baena đến từ Villarreal, CLB của Diego Simeone còn bổ sung các gương mặt đáng chú ý như hậu vệ David Hancko từ Feyenoord, tiền vệ Johnny Cardoso từ Real Betis, tiền đạo Nico Gonzalez từ Juventus và tiền vệ kiến ​​thiết Thiago Almada từ Botafogo…

Real Madrid là đội chi tiêu nhiều thứ hai, hơn 167 triệu EUR, nhưng lại sở hữu ba bản hợp đồng đắt giá nhất. Theo Transfermarkt, đội bóng này đã chi 62,5 triệu EUR cho hậu vệ Dean Huijsen, 50 triệu EUR cho hậu vệ trái Alvaro Carreras và 45 triệu EUR cho tiền đạo tuổi teen Franco Mastantuono từ River Plate. Real Madrid cũng đã ký hợp đồng với Trent Alexander-Arnold từ Liverpool với giá 10 triệu EUR.

CLB đến từ miền Đông Tây Ban Nha, Villarreal đã chi hơn 100 triệu EUR cho việc chuyển nhượng, mức cao thứ ba tại Tây Ban Nha. Những hợp đồng quan trọng của Villarreal trong kỳ chuyển nhượng này bao gồm tiền đạo Georges Mikautadze từ Lyon và hậu vệ Renato Veiga từ Chelsea. Tuy nhiên, họ cũng thu về số tiền tương tự nhờ việc bán Baena cho Atletico, tiền đạo Yeremy Pino cho Crystal Palace, và tiền đạo Thierno Barry cho Everton.

Đương kim vô địch La Liga, Barcelona vẫn chưa thể chi tiêu nhiều do các quy định về luật công bằng tài chính. CLB xứ Catalan chỉ chi 25 triệu EUR để có được thủ môn Joan Garcia từ Espanyol, và mua tiền đạo trẻ Roony Bardghji từ Copenhagen với giá 2,5 triệu EUR. Họ cũng bổ sung thêm thỏa thuận vay mượn tiền đạo Marcus Rashford từ Man.United.

Trong khi đó, theo Transfermarkt, Real Betis sau khi khi ký hợp đồng với tiền đạo Antony trị giá 22 triệu EUR từ Man.United là cái tên còn lại đã gây nên đôi chút sự chú ý trong mùa hè chuyển nhượng trầm lắng đầy bất ngờ đối với các đội bóng La Liga...

La Liga siết chặt các quy định về luật công bằng tài chính đã thể hiện rõ tác động qua việc đội bóng đang khó khăn Sevilla phải bổ sung tiền đạo kỳ cựu người Chile, Alexis Sanchez theo dạng chuyển nhượng tự do. Hay Getafe phải cho Crystal Palace mượn tiền đạo Christantus Uche để… giải quyết vấn đề quỹ lương.

THANH TUẤN