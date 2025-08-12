Atletico Madrid chào đón tân binh thứ 7 của mùa hè

Tiền đạo Giacomo Raspadori là sự bổ sung thứ 7 cho đội bóng của HLV Diego Simeone.

Raspadori, 25 tuổi, đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng Tây Ban Nha. “Cầu thủ người Italy này là một cầu thủ đa năng, có thể chơi ở mọi vị trí tấn công và chơi sau tiền đạo”, Atletico cho biết hôm thứ Hai. Tuy nhiên, không có thông tin tài chính nào được tiết lộ.

Tiền đạo này đã có trận ra mắt đội một tại Sassuolo trước khi ký hợp đồng với Napoli vào năm 2022. Anh giành chức vô địch Serie A cùng Napoli trong mùa giải đầu tiên, và đã ghi 6 bàn sau 26 lần ra sân tại Serie A cho đội hình vô địch mùa giải 2024-2025. Raspadori đã chơi 109 trận cho Napoli, ghi 18 bàn thắng. Anh cũng là tuyển thủ Italy, và là thành viên của vô địch Euro 2020. Raspadori ra mắt đội tuyển quốc gia Italy vào năm 2021, khi ở tuổi 21. Anh đã có 40 lần ra sân cho Italy, ghi 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.

Raspadori gia nhập sân Metropolitano cùng với Alex Baena, Johnny Cardoso, David Hancko, Thiago Almada, Matteo Ruggeri và Marc Pubill trước mùa giải 2025-26. Atletico đang tìm cách cải thiện thành tích sau mùa giải 2024-25, mùa giải mà họ chỉ về đích thứ 3 tại La Liga, bị loại từ vòng 16 đội Champions League và bán kết Copa del Rey. Hồi tháng 7, họ cũng bị loại khỏi FIFA Club World Cup ở vòng bảng.

Đội bóng của HLV Simeone đã giành chiến thắng 2-0 tại St. James' Park trước Newcastle trong trận giao hữu tiền mùa giải mới nhất vào thứ Bảy vừa qua. Atletico sẽ bắt đầu chiến dịch La Liga mùa giải mới với Espanyol vào Chủ nhật, ngày 17-8, sau đó là trận đấu trên sân nhà với đội bóng mới lên hạng Elche vào ngày 23-8, và trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế là chuyến làm khách đến Alaves vào ngày 30-8.

Ngôi sao Antoine Griezmann khẳng định Atletico với diện mạo mới sẽ tràn đầy sức mạnh trong mùa giải mới: “Chúng tôi không có nhiều thời gian để lấy lại thể lực và mọi thứ rất căng thẳng. Nhưng chúng tôi đang làm việc rất tốt. Tôi cảm thấy rất tốt. Các tân binh đã làm quen dần dần. Chúng tôi phải giúp đỡ các cầu thủ mới, họ đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, và điều đó sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn”.

THANH TUẤN