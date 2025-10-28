Atletico đánh bại Betis, kéo dài chuỗi trận bất bại lên 9 trận

Atletico Madrid đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại La Liga lên 9 trận sau khi đánh bại Real Betis với tỷ số 2-0 vào thứ Hai. Kết quả này cũng đã đưa đội bóng thủ đô Madrid lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Atletico Madrid kéo dài chuỗi trận bất bại tại La Liga lên 9 trận sau khi đánh bại Real Betis 2-0.

Atletico đã chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu sau khi sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 3. Một cú ném biên dài dội ra ngoài vòng cấm địa Betis trước khi đến chân Giuliano Simeone ở rìa vòng cấm, và anh xoay người tung cú vô lê vào góc dưới khung thành. Đội khách nhân đôi cách biệt với bàn thắng thứ 2 đầy tranh cãi ngay trước khi hiệp một kết thúc. Trọng tài đã từ chối quả phạt đền sau khi Jan Oblak đấm bóng hóa giải quả đá phạt của Betis, và Julian Alvarez từ đó đột phá bên cánh trái. Đường chuyền sâu của anh tìm đến Alex Baena, bản hợp đồng trị giá 50 triệu EUR đã cắt vào trong từ cánh trái và ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trước khi kết thúc hiệp một, nhân đôi cách biệt cho Rojiblancos.

Betis đã sáng tạo hơn sau khi Giovani Lo Celso vào sân thay người trong hiệp 2, nhưng cầu thủ người Argentina đã không thể tìm được cách vượt qua Oblak trong khung thành Atletico. Kết quả này đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Diego Simeone chưa thua trận nào tại giải đấu kể từ trận thua Espanyol trong ngày khai mạc. Đội hiện có 19 điểm, kém 8 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid.

Atletico đã quật khởi đúng lúc sau trận thua thảm hại 0-4 trước Arsenal tại Champions League. Đây chỉ là lần thứ 2 họ giữ sạch trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và là chiến thắng sân khách đầu tiên của mùa giải. “Đây là một chiến thắng quan trọng, khó khăn, và tôi rất vui mừng”, thủ môn Jan Oblak của Atletico chia sẻ với Movistar. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này, trên sân khách, chứ không chỉ trên sân nhà... Đó là một trận đấu tuyệt vời của toàn đội và là một nỗ lực to lớn”.

Giuliano Simeone dành tặng bàn thắng mở tỷ số cho cậu con trai mới chào đời Faustino.

Đây cũng là một ngày hoàn hảo với gia đình Simeone. Giuliano, con trai của HLV Diego, đã ghi bàn mở tỷ số quan trọng và dành tặng bàn thắng cho cậu con trai mới chào đời Faustino, anh làm chữ F bằng các ngón tay khi ăn mừng. “Chiến thắng đầu tiên của chúng tôi trên sân khách và chúng tôi rất vui mừng vì những nỗ lực tuyệt vời mà toàn đội đã làm được”, Giuliano chia sẻ thêm. Trong khi, sự ra đời của Faustino đã khiến HLV Diego Simeone lên chức ông nội. “Không có gì thay đổi đối với tôi cả”, HLV của Rojiblancos mỉm cười nói, đồng thời chúc mừng màn trình diễn tốt của con trai.

Phía ngược lại Betis, đội đã bất bại 8 trận trên mọi đấu trường trước trận đấu này, vẫn đang đứng thứ 6. “Hôm nay chúng tôi thiếu sót ở phần sân đối phương, chúng tôi cần phải sắc bén hơn trước khung thành đối phương”, tiền vệ Giovani Lo Celso của Betis chia sẻ với Movistar. “Toàn đội đã nỗ lực hết mình đến phút cuối cùng, vì những người hâm mộ đã lấp đầy sân vận động vào một ngày thứ Hai mưa tầm tã và không ngừng cổ vũ chúng tôi. Chúng tôi phải bước sang trang mới và tiếp tục tiến lên”.

THANH TUẤN