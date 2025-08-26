Athletic và Getafe duy trì khởi đầu hoàn hảo tại La Liga

Athletic Bilbao đã đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 1-0 vào thứ Hai để duy trì thành tích toàn thắng sau hai trận, Sau đó Getafe trở thành đội bóng thứ năm duy trì khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 2-1 trước Sevilla.

Bất ngờ lớn nhất đã lộ diện sau khi Gerafe trở thành đội bóng thứ năm vẫn toàn thắng.

Oihan Sancet đã ghi dấu ấn khi trở lại thi đấu sau ba tuần vắng mặt vì chấn thương đầu gối trong trận giao hữu với Liverpool. Tiền vệ này bị Florian Lejeune phạm lỗi trong vòng cấm giữa hiệp hai, và tự mình thực hiện quả phạt đền ở phút 66, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đó là một khoảnh khắc phấn khích hiếm hoi trong một trận đấu tẻ nhạt, mặc dù vậy, điều quan trong nhất là thêm ba điểm đã thuộc về giúp Bilbao - đội sẽ tham dự Champions League mùa giải này - qua đó cũng đã tạo nên khởi đầu tốt nhất của họ tại La Liga kể từ năm 2013.

Bất ngờ lớn nhất đã lộ diện với cái tên Gerafe, sau khi họ trở thành đội bóng thứ năm vẫn toàn thắng. Getafe giành chiến thắng hai trận liên tiếp sau khi chủ nhà Sevilla 2-1. Adrian Liso tiếp tục toả sáng khi ghi cả bàn cho Getafe, nâng tổng số pha lập công của anh trong mùa giải mới lên con số ba bàn sau hai trận. Bàn thắng đầu tiên của anh ở phút 15, trong khi bàn thắng thứ hai của anh đến sau sáu phút đầu hiệp hai từmột pha dứt điểm chắc chắn. Giữa hai bàn thắng đó, hậu vệ Juan Iglesias của Getafe đã ghi bàn thắng duy nhất cho Sevilla khi anh vô tình phản lưới nhà ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Trước đó, Villarreal vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ vượt trội về hiệu số bàn thắng bại sau khi đánh bại Girona 5-0 vào Chủ nhật. Barcelona xếp nhì bảng sau màn lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn trước đội bóng mới lên hạng Levante để giành chiến thắng 3-2. Real Madrid, đội đã ghi ba bàn thắng vào lưới Oviedo mà không để thủng lưới bàn nào vào Chủ nhật, đang xếp thứ ba, phía trên lần lượt Getafe và Athletic.

Sevilla là một trong bốn đội vẫn chưa giành được điểm số nào, bên cạnh Girona và hai đội bóng mới lên hạng là Oviedo và Levante.

THANH TUẤN