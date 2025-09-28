Atalanta duy trì thành tích ấn tượng trước Juventus

Kamaldeen Sulemana đã ghi bàn thắng đẹp, một pha solo ghi bàn giúp Atalanta giành tỷ số hòa 1-1 tại Serie A hôm thứ Bảy, qua đó duy trì chuỗi trận ấn tượng trước Juventus - đội vẫn duy trì được chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải.

Juventus suýt chút nữa đã vươn lên dẫn trước khi trận đấu trôi qua chưa đầy 2 phút, nhưng cú đánh đầu của Pierre Kalulu đã đi chệch cột dọc bên phải. Thay vào đó, Atalanta mới là đội vươn lên dẫn trước trong thời gian bù giờ hiệp một khi Sulemana tận dụng sai lầm của đối phương và đột phá vào vòng cấm, xoay người rồi sút bóng vào góc dưới bên phải. Đây là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận đấu của Sulemana - người chuyển đến từ Southampton trong giai đoạn nghỉ mùa giải - sau bàn thắng và kiến ​​tạo trong chiến thắng 3-0 trước Torino tuần trước. Tiền đạo 23 tuổi đã ăn mừng bằng một vài pha lộn ngược ngoạn mục.

Juve gỡ hòa ở phút 78 bằng một pha phối hợp lộn xộn. Odilon Kossounou phá bóng không thành công vào vòng cấm và Juan Cabal đã phản ứng nhanh chóng để khống chế bóng và dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng thứ 2 trong sự nghiệp của cầu thủ người Colombia và là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ năm 2022. Và khi Atalanta chỉ còn 10 người vì Marten de Roon bị đuổi khỏi sân ở phút 80 sau pha phạm lỗi với Weston McKennie, trận đấu cũng đã trở thành một cuộc vây hãm của chủ nhà.

Tuy nhiên, thủ môn Marco Carnesecchi của Atalanta đã ngăn chặn thành công Juve, đặc biệt là cú sút cận thành của McKennie và nỗ lực của Edon Zhegrova. Atalanta chưa thua trận nào trước Juve kể từ năm 2018, với 5 chiến thắng và 2 trận hòa kể từ đó.

Lautaro Martinez trở lại giúp Inter Milan giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp với kết quả 2-0 trước Cagliari.

Trong khi đó, Inter Milan đã có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp, với kết quả 2-0 trước Cagliari. Lautaro Martinez cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương lưng, khiến anh bỏ lỡ chiến thắng trước Ajax tại Champions League và chỉ chơi 26 phút gặp Sassuolo tuần trước. Nhà vô địch World Cup người Argentina trở lại đội hình xuất phát trong trận gặp Cagliari và đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Alessandro Bastoni ở phút thứ 9.

Cagliari đã suýt chút nữa gỡ hòa ở phút 73, nhưng cú đánh đầu của Michael Folorunsho lại đi trúng cột dọc. Thay vào đó, Inter đã nhân đôi cách biệt ở phút 82 khi Pio Esposito đệm bóng vào góc dưới bên phải từ đường chuyền của Federico Dimarco, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Serie A. Inter trận này cũng bị khung gỗ 2 lần từ chối bàn thắng.

Khởi đầu bất bại của Cremonese tiếp tục khi họ gỡ hòa 1-1 trên sân Como. Hậu vệ đội khách Federico Baschirotto đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 69, sau khi đội chủ nhà nhờ mở tỷ số nhờ công Nico Paz trong hiệp một. Tiền đạo Jesus Rodriguez của Como, người đã kiến ​​tạo cho đội nhà ghi bàn, đã nhận thẻ đỏ trực tiếp 8 phút trước khi hết giờ vì một cú đấm và đá không cần thiết vào tiền vệ Filippo Terracciano của Cremonese, và bị trợ lý trọng tài video phát hiện.

LINH SƠN