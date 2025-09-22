Aston Villa vẫn chưa thắng, Newcastle và Bournemouth hòa

Aston Villa vẫn chưa thắng trận nào trong mùa giải này sau khi dẫn bàn và lợi thế hơn người trong trận hòa 1-1 với Sunderland, trong khi Newcastle bị Bournemouth cầm hòa 0-0 vào Chủ nhật.

Wilson Isidor (8) gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Sunderland

Sự thăng tiến của Aston Villa dưới sự dẫn dắt của Unai Emery trong những năm gần đây đã dừng lại khi họ vẫn chìm trong nhóm ba đội đèn đỏ với chỉ ba điểm sau 5 trận mở màn. Đoàn quân của Emery thực tế khó thể mong đợi một cơ hội tốt hơn để chấm dứt cơn khát chiến thắng sau khi hậu vệ Reinildo Mandava của Sunderland nhận thẻ đỏ ở phút 33 vì phạm lỗi với Matty Cash.

Aston Villa không ghi được bàn nào trong 4 trận đấu đầu mùa tại Premier League, nhưng cuối cùng đã phá vỡ được cơn hạn hán bàn thắng khi Cash thử vận ​​may từ cú sút xa, và thủ môn Robin Roefs của Sunderland đã bị đánh lừa bởi sức mạnh và cú đá của hậu vệ cánh này. Lợi thế dẫn trước chỉ kéo dài 8 phút khi Wilson Isidor chớp thời cơ ghi bàn thắng thứ ba của anh sau hai trận đấu tại sân vận động Ánh sáng mùa này.

Ollie Watkins đã bỏ lỡ hai cơ hội cuối trận để giành trọn ba điểm cho Villa khi tiền đạo người Anh vẫn chưa ghi được bàn nào mùa này. Sunderland đã có khởi đầu tuyệt vời trong hành trình chấm dứt chuỗi trận các đội bóng vừa thăng hạng phải xuống hạng ngay lập tức. Mèo Đen hiện đang đứng thứ 7 sau khi chỉ thua một trong 5 trận mở màn.

Newcastle cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng do sự vắng mặt của Alexander Isak. Đoàn quân của Eddie Howe đã hòa cả ba trận sân khách mùa này với tỷ số 0-0 và sẽ rất vui mừng khi giành được một điểm trước Bournemouth sau trận thua Barcelona 1-2 tại Champions League hôm thứ Năm.

Howe đã thực hiện bảy sự thay đổi để làm mới đội hình, bao gồm cả sự trở lại của tân binh Nick Woltemade trên hàng công. Trong một trận đấu ít cơ hội, Bournemouth đã để những nỗ lực tốt nhất cho đến phút bù giờ khi Nick Pope cản phá cú đá phạt của Justin Kluivert. Một điểm là đủ để Bournemouth vươn lên vị trí thứ ba, ít nhất là trong vài giờ.

HOÀNG HÀ