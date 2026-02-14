Arsenal xoay vòng đội hình cho trận FA Cup với Wigan

HLV Mikel Arteta và Arsenal thất vọng bị cầm hòa hồi giữa tuần trước tại Brentford.

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội khôi phục khoảng cách 6 điểm so với Man.City trên bảng xếp hạng Premier League sau khi bị Brentford cầm hòa 1-1 vào thứ Năm. Arteta cho biết việc thay đổi giải đấu và thi đấu trên sân nhà mang lại cơ hội cho đội bóng để ổn định lại đội hình, đồng thời giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, trong bối cảnh CLB vẫn đang chiến đấu giành các danh hiệu trên 4 mặt trận.

“Đúng vậy, đó là những gì chúng tôi đang làm, cố gắng đảm bảo rằng mọi người đều là một phần quan trọng trong những gì chúng tôi đang làm ở các giải đấu khác nhau. Chủ nhật cũng sẽ như vậy”, Arteta nói với các phóng viên khi được hỏi về việc xoay vòng đội hình. “Cứ 3 ngày một lần, chúng tôi lại quen với việc thi đấu ở các giải đấu khác nhau, trên sân nhà hay sân khách. Chúng tôi biết FA Cup có ý nghĩa như thế nào đối với CLB, đối với chính chúng tôi”.

Arsenal là đội giữ kỷ lục vô địch FA Cup với 14 lần nâng cao chiếc cúp này, nhưng họ chưa giành được danh hiệu nào kể từ mùa giải 2019-2020, cũng là mùa giải đầu tiên của Arteta trên cương vị HLV. Họ không thể vượt qua vòng 4 trong 5 năm qua. “Chúng tôi đã không đủ tốt trong ngày hôm đó và khi tham gia một giải đấu, bạn phải thể hiện xuất sắc trong ngày hôm đó”, Arteta nói. “Vì vậy, chúng tôi sẽ phải chứng minh điều đó một lần nữa trong trận đấu với Wigan vào Chủ nhật”.

Arteta cho biết quyết định thay Eberechi Eze ra sân ở hiệp 2 trong trận đấu với Brentford là một sự thay đổi chiến thuật, nhưng ông bảo vệ bản hợp đồng trị giá 68 triệu bảng của mình, người vẫn chưa thể giành được một suất đá chính. “Tôi nghĩ cậu ấy đã có những khoảnh khắc tốt và không dễ dàng khi bạn chuyển đến một CLB mới, điều đó luôn xảy ra”, Arteta chia sẻ thêm. “Khi bạn thi đấu với một đội bóng như Brentford, và bóng thường xuyên không nằm trên sân, bạn phải liên tục phá vỡ lối chơi của đối phương, đặc biệt là đối với những cầu thủ tấn công và sáng tạo, điều đó sẽ khó khăn hơn”.

PHI SƠN