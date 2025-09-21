Arsenal vs Manchester City: Năm yếu tố quyết định trận đấu

Premier League mùa này đã chứng kiến nhiều trận cầu lớn, và Chủ nhật này, Arsenal sẽ đón tiếp Man City tại Emirates trong một cuộc đối đầu hứa hẹn kịch tính. Arsenal của Mikel Arteta thắng 3 trong 4 trận tại giải (thua 1), hy vọng giành chiến thắng thứ hai trước một đội bóng thành Manchester sau khi vượt qua Man United tại Old Trafford ở vòng mở màn mùa 2025-26. Man City khởi đầu không suôn sẻ, thua 2 trong 3 trận đầu (thắng 1), nhưng đã phục hồi bằng chiến thắng trước Man United tuần trước.

Ai sẽ giành chiến thắng? Dưới đây là năm yếu tố có thể định đoạt trận đấu.

Rodri có bị khai thác điểm yếu?

Việc coi chủ nhân Quả Bóng Vàng là điểm yếu của Man City nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hãy xem xét. Trong chiến thắng 3-0 trước Man United, Rodri đôi lúc không theo kịp nhịp độ trận đấu, đặc biệt khi bị gây áp lực. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ đạt 82,5%, thấp thứ hai trong sự nghiệp tại Premier League (79,7% trước Brighton, tháng 10/2022). Dưới áp lực cao, anh chỉ hoàn thành 73,7% số đường chuyền, mức thấp nhất kể từ mùa 2022-23.

Dù đây có thể không phải kế hoạch rõ ràng của Man United, Arsenal với hàng tiền vệ chặt chẽ và chất lượng hơn có thể tận dụng sự thiếu ổn định này của Rodri để gây khó khăn cho City.

Hàng thủ thép của Arsenal

Arsenal thường chơi phòng ngự chắc chắn dưới thời Arteta. Mùa trước, họ đè bẹp City 5-1 tại Emirates, dù bàn thắng dự kiến xG (1,00-0,81) cho thấy chiến thắng có phần may mắn. Hàng thủ Arsenal là tốt nhất Premier League mùa trước, chỉ thủng lưới 34 bàn (31 từ tình huống không phạt đền) và có xG bị thủng lưới thấp nhất (35,1). Trong các trận đấu với top 6, họ cũng để lại xG bị thủng lưới thấp nhất (12,8).

Mùa này, Arsenal chỉ để lọt lưới một bàn (cú sút xa của Szoboszlai trước Liverpool) và là đội duy nhất chưa để đối phương tạo ra cơ hội lớn. Trận hòa 2-2 tại Etihad mùa trước, dù chơi thiếu người, cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn của họ. City sẽ gặp khó khăn để xuyên phá hàng thủ này.

Hy vọng từ Haaland

Erling Haaland khởi đầu mùa giải bùng nổ với 6 bàn sau 5 trận, trong đó 5 bàn tại Premier League. Anh dẫn đầu giải về số cú sút (19) và xG cá nhân (5,74). Haaland cũng ghi 5 bàn cho Na Uy trong trận thắng Moldova 11-1 và ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của City trước Napoli tại Champions League.

Tuy nhiên, trước Arsenal, Haaland chỉ đạt xG trung bình 0,48 mỗi trận, thấp hơn so với các đội như Newcastle (0,38) hay Liverpool (0,45). Dù ghi 2 bàn vào lưới Arsenal mùa trước, anh sẽ đối mặt với hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu vào Chủ nhật.

Những “tay rê bóng” lên tiếng

Cả Arteta và Guardiola từng ưu tiên kỷ luật vị trí, nhưng gần đây họ chú trọng hơn vào các cầu thủ chạy cánh rê bóng. City có Jérémy Doku, Savinho, Oscar Bobb, trong khi Arsenal bổ sung Eberechi Eze và Noni Madueke. Cuối tuần trước, Madueke (9 lần rê bóng), Doku (8) và Eze (7) đều nằm trong top cầu thủ thực hiện nhiều pha đi bóng nhất Premier League.

Doku tạo 7 cơ hội trong 4 vòng đầu, chỉ kém Jack Grealish và João Pedro về số đường kiến tạo. Anh ghi bàn và kiến tạo trước Napoli, trong khi Madueke tỏa sáng trong trận thắng Forest. Những pha đi bóng của họ có thể định đoạt trận đấu.

Thủ môn xuất sắc

David Raya và Gianluigi Donnarumma là hai thủ môn hàng đầu châu Âu. Raya giữ sạch lưới 13 trận tại Premier League mùa trước, chỉ để lọt 1 bàn sau 5 trận mùa này, với tỷ lệ cản phá 91,7%. Donnarumma, tân binh của City, chưa thủng lưới sau 2 trận, nổi bật với pha cản phá xuất sắc trước Man United.

Mùa trước, Arsenal hạ nhục City 5-1 tại Emirates, khi thủ môn Stefan Ortega để lọt 5 bàn từ 7 cú sút trúng đích. Donnarumma được kỳ vọng vì khả năng cản phá, nhưng Raya có tỷ lệ cứu thua tốt hơn tại Champions League mùa trước (76,9% so với 71,4%). Thủ môn nào chơi tốt hơn có thể quyết định đội giành 3 điểm.

Arsenal vs Manchester City: Thống kê quyết định trận đấu

Man City gặp bất lợi khi Arsenal có thêm 48 giờ nghỉ ngơi, và họ thua 5/7 trận Premier League ngay sau các trận châu Âu, so với chỉ 5 thất bại trong 46 trận trước đó. Man City dẫn đầu Premier League về xG (8,5, ghi 8 bàn), trong khi Arsenal đứng thứ 5 (6,5 xG).

Man City không thắng trong 4 trận Premier League gần đây trước Arsenal, và Guardiola có nguy cơ lần đầu tiên không thắng 5 trận liên tiếp trước một đối thủ. Arteta có thể trở thành HLV đầu tiên bất bại 5 trận trước Guardiola. Arsenal thắng 2/4 trận gần nhất trước City (hòa 2), bằng tổng số chiến thắng trong 22 trận trước đó (hòa 5, thua 15).

Dự đoán: Siêu máy tính Opta dự đoán Arsenal thắng trong 52,2% mô phỏng, City có 23,4% cơ hội thắng, thấp hơn chút so với khả năng hòa (24,4%).

Đội hình dự kiến: Arsenal: David Raya, Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres.

HLV: Mikel Arteta

Man City: Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku, Erling Haaland.

HLV: Pep Guardiola

HỒ VIỆT