Arsenal tiếc nuối khi để Chelsea cầm hòa

Mikel Merino đã gỡ hòa 1-1 cho Arsenal trước chủ nhà Chelsea chỉ còn 10 người khiến cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh trở nên căng thẳng vào Chủ nhật. Arsenal chỉ hơn 5 điểm so với Man.City, trong khi Chelsea vẫn xếp thứ 3 với 6 điểm kém hơn.

Mikel Merino đã gỡ hòa 1-1 cho Arsenal trước chủ nhà Chelsea chỉ còn 10 người.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã được tiếp thêm sức mạnh vào cuối hiệp một tại Stamford Bridge khi Moises Caicedo bị đuổi khỏi sân sau một pha vào bóng nguy hiểm với Merino. Tuy nhiên, mặc dù bị mất người, Chelsea vẫn vươn lên dẫn trước ở phút 48 nhờ cú đánh đầu của Trevoh Chalobah. Merino đã gỡ hòa ở phút 59, nhưng Arsenal đã không thể tận dụng lợi thế về quân số và để mất điểm trên sân khách lần thứ 2 liên tiếp - sau kết quả hòa 2-2 tại Sunderland.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Man.City là đội duy nhất trong “3 ông lớn” đang dẫn đầu bảng giành chiến thắng cuối tuần, với kết quả muộn màng 3-2 trước Leeds United hôm thứ Bảy, giúp đội bóng của Pep Guardiola vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Arsenal đã đánh bại Bayern Munich giữa tuần tại Champions League, và HLV Arteta cho biết đây là một tuần tích cực mặc dù thừa nhận “đáng lẽ chúng tôi phải thắng trận đấu này, nhưng chúng tôi đã không làm được. Đó là một bài học cho tôi”.

Trận derby London giữa 2 ứng viên vô địch đã diễn ra căng thẳng như dự báo, ngoài chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Caicedo còn có 7 thẻ vàng được rút ra. Trong đó Arsenal nhận đến 6 thẻ, đặc biệt trong hiệp 1, Pháo thủ nhận đến 4 thẻ vàng trong vòng 41 phút. HLV Arteta đã cáo buộc các cầu thủ Chelsea “liên tục nhắm vào” các cầu thủ đã nhận thẻ vàng của ông, bao gồm Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori và Piero Hincapie, mục tiêu chẳng gì khác hơn là nhằm cân bằng quân số.

Chelsea vẫn vươn lên dẫn trước ở phút 48 nhờ cú đánh đầu của Trevoh Chalobah.

Arteta thay Calafiori trong giờ nghỉ giữa hiệp để thay Myles Lewis-Skelly, người đã nhận thẻ vàng 9 phút sau khi trận đấu bắt đầu lại. “Sau khi Caicedo bị đuổi khỏi sân, chúng tôi muốn giải quyết trận đấu”, Arteta nói. “Chúng tôi đã không làm được điều đó. Chúng tôi đã nhận 4 thẻ vàng. Rõ ràng là những cầu thủ đó liên tục bị nhắm đến để cố gắng cân bằng quân số. Đến giờ nghỉ giải lao, chúng tôi đã nói 'được rồi, tạm dừng trận đấu thôi’”.

Trong khi đó, HLV Enzo Maresca hài lòng khi ngăn cản được đà tiến của Arsenal trên ngôi đầu: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cho thấy mình đang đi đúng hướng. Chúng tôi là một đội bóng mạnh hơn họ rất nhiều khi thi đấu 11 đấu 11. Sau đó, với 10 cầu thủ, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, nhưng cách họ xử lý tình huống đó thật xuất sắc”.

Đội trưởng Chelsea, James James tin rằng đội bóng của anh vừa đưa ra một lời tuyên bố lớn cho vị thế ứng viên: “Thật đáng thất vọng khi chỉ giành được một điểm. Chúng tôi đã chơi với 10 người khá sớm và điều đó gây khó khăn. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn khi chỉ còn 11 đấu 11. Mọi người đều thấy chúng tôi đang ở đâu và đang chiến đấu vì điều gì. Hôm nay là một lời tuyên bố lớn, mặc dù chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng vẫn có những điểm tích cực để rút ra từ đó”.

James cho rằng Hincapie đã may mắn không bị đuổi khỏi sân vì hành vi thúc cùi chỏ vào Chalobah: “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Ban huấn luyện đã phân tích rất nhiều để giúp chúng tôi có lối chơi đúng đắn, theo cách mà HLV nghĩ rằng sẽ gây bất lợi cho họ. Tôi đã nghĩ rằng có thể sẽ có thêm một thẻ đỏ nữa. Có 7 hoặc 8 cầu thủ đã nhận thẻ vàng. Đây là trận derby London, ai cũng muốn chiến thắng”.

VIỆT TÙNG