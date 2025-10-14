Arsenal sốc khi Odegaard phải vắng mặt 9 trận vì chấn thương dây chằng chéo

Arsenal chịu tổn thất lớn về chấn thương khi thời gian hồi phục của Martin Odegaard đã được xác nhận. Tiền vệ người Na Uy dự kiến ​​sẽ phải ngồi ngoài thêm 6 tuần nữa và do vậy sẽ vắng mặt đến 9 trận của Arsenal.

Trong trận Arsenal thắng West Ham 2-0 ở Ngoại hạng Anh, Martin Odegaard đã va chạm đầu gối với một cầu thủ đối phương ở phút 19 của hiệp 1. Anh tiếp tục thi đấu thêm 10 phút trước khi bị thay ra do chấn thương. Martin Odegaard, 26 tuổi, đã buộc phải rời sân ở phút 30, mà HLV Mikel Arteta mô tả là "đầu gối chạm đầu gối".

Ban đầu, Arsenal không tiết lộ thời gian hồi phục của tiền vệ này, chỉ xác nhận rằng anh đã bị tổn thương dây chằng chéo trong ở đầu gối trái. Nhưng hiện tại, theo BBC Sport, Odegaard sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến khi kết thúc loạt trận quốc tế tiếp theo vào giữa tháng 11.

Điều này có nghĩa là Odegaard có thể sẽ vắng mặt 4 trận đấu tại Premier League và hai trận nữa tại Champions League. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng của Arsenal, bao gồm các cuộc đối đầu với Fulham, Crystal Palace, Burnley và Sunderland ở Premier League; Atletico Madrid và Slavia Prague tại Champions League; cùng trận gặp Brighton ở Cúp Liên đoàn Anh. Trận đầu tiên sau loạt trận quốc tế tháng 11 là trận derby Bắc London với Tottenham tại Emirates vào ngày 23-11, nhưng vẫn chưa rõ liệu Odegaard có kịp bình phục cho trận đấu hay không.

Chấn thương này là một đòn nặng nề nữa giáng vào Arteta và đội bóng của ông, những người đã không có vị đội trưởng tài năng trong phần lớn thời gian của mùa giải cho đến nay. Bị buộc phải rời sân trong trận gặp West Ham, Odegaard đã lập một kỷ lục không mong muốn tại Ngoại hạng Anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên bị thay ra trước giờ nghỉ giữa hiệp trong 3 trận liên tiếp. Đội trưởng của Arsenal trước đó đã phải rời sân trong các trận thắng trước Leeds và Nottingham Forest do chấn thương vai dai dẳng.

Arteta rõ ràng lo ngại về khả năng vắng mặt của Odegaard sau chiến thắng West Ham 2-0 vào ngày 4-10, chiến thắng giúp họ leo lên ngôi đầu bảng Peremier League trước Liverpool. Arteta nói sau trận đấu: “Tôi vừa nói chuyện với Martin, cậu ấy không mấy lạc quan về điều đó. Chúng tôi sẽ phải chờ xem kết quả từ các bác sĩ, nhưng chúng tôi cũng không may mắn lắm với điều đó. Chúng tôi đã không có cậu ấy kể từ đầu mùa giải vì lý do này hay lý do khác. Chấn thương vai hai lần và sau đó là chấn thương này".

Eberechi Eze đã được bố trí đá tiền vệ tấn công trong thời gian đội trưởng vắng mặt, và dự kiến ​​anh sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong tháng tới. Arteta cũng từng sử dụng Mikel Merino trong sơ đồ tam giác với Martin Zubimendi và Declan Rice, triển khai đội hình này trong trận đấu với Liverpool và Manchester City.

Nhưng ông đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì chiến thuật bảo thủ trong cả hai trận đấu, để mất tổng cộng 5 điểm, và kể từ đó đã chơi tấn công nhiều hơn với Eze ở vị trí số 10.

HOÀNG HÀ