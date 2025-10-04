Arsenal phải vươn lên đẳng cấp mới để hy vọng thắng danh hiệu

HLV Mikel Arteta cho biết Arsenal phải tìm kiếm đẳng cấp mới để giành những danh hiệu lớn khi ông chuẩn bị dẫn dắt Pháo thủ lần thứ 300 vào cuối tuần.

Arsenal phải phá vỡ vận đen trong trận derby London với West Ham

Arteta, 43 tuổi, đạt được cột mốc 300 trận với tỷ lệ chiến thắng ấn tượng là 58%, nhưng ông vẫn chưa thể sánh ngang với những người tiền nhiệm như Arsene Wenger và George Graham. HLV người Tây Ban Nha đã giành được Cúp FA trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng, mùa giải 2019/20, nhưng kể từ đó đã không giành được danh hiệu lớn nào, với việc Arsenal chỉ về nhì tại Premier League trong ba mùa giải gần nhất.

"Ngay cả với tỷ lệ chiến thắng đó, chúng tôi vẫn chưa giành được những danh hiệu lớn, điều đó cho thấy đẳng cấp của chúng tôi", ông nói. "Đó là lý do tại sao chúng tôi phải làm những gì đã làm trước đây, nhưng trình độ này là chưa đủ; cần phải hơn thế nữa, và khó khăn hơn rất nhiều. Đó là điều chúng tôi sẽ cố gắng tập trung thực hiện".

Arsenal có thể vươn lên dẫn đầu Premier League, ít nhất là trong vài giờ, nếu họ đánh bại West Ham tại Emirates vào thứ Bảy, trước khi đội đầu bảng hiện tại Liverpool đối đầu với Chelsea tại Stamford Bridge. Arsenal đã thua West Ham tại Emirates trong cả hai mùa giải vừa qua. The Hammers hiện đang được dẫn dắt bởi Nuno Espirito Santo, người gần đây đã tiếp quản vị trí sau khi Graham Potter bị sa thải.

"Chúng tôi muốn tiếp tục chơi mạch lạc, áp đảo và kiểm soát trận đấu theo cách chúng tôi đang làm," Arteta, người đã giành chiến thắng cả hai trận đấu tại Champions League mùa này, cho biết. "Vấn đề là tạo ra động lực. Có những giai đoạn trong mùa giải rất quan trọng và trận đấu ngày mai thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu chúng tôi cần tạo ra động lực và nỗ lực hết mình, bởi vì sau hai tuần nghỉ ngơi với tuần lễ thi đấu quốc tế".

HOÀNG HÀ