Arsenal “lên tầm cao mới” sau chiến thắng kịch tính tại Newcastle

HLV Mikel Arteta ấn tượng với chiến thắng ngược dòng 2-1 kịch tính của Arsenal tại Newcastle.

Cú đánh đầu của trung vệ Gabriel từ quả phạt góc của cầu thủ dự bị Martin Odegaard ở phút 96 đã mang về 3 điểm cho Arsenal, sau khi cầu thủ vào sân thay người Mikel Merino gỡ hòa ở phút 84 - qua đó cân bằng tỷ số sau bàn mở tỷ số trong hiệp một của Nick Woltemade. Chiến thắng này giúp Arsenal trở lại vị trí thứ 2 tại Ngoại hạng Anh, kém 2 điểm so với nhà vô địch của Arne Slot - đội trước đó một ngày đã thua trận đầu tiên 1-2 tại Crystal Palace. HLV Arteta thừa nhận chiến thắng của Arsenal, sau thất bại trước Liverpool, là một khoảnh khắc quan trọng đối với đội bóng của ông.

“Chúng tôi đã thảo luận về việc vươn lên một tầm cao mới và cách chúng tôi phải học hỏi từ quá khứ”, Arteta nói với các phóng viên sau trận đấu. “Và hôm nay là cơ hội để thể hiện chúng tôi là ai và tham vọng của mình. Hôm nay đội đã làm được điều đó một cách đáng kinh ngạc. Có những khoảnh khắc trong mùa giải, và đây là một trong số đó. Chúng tôi đã cho thấy mình có thể chơi theo nhiều cách khác nhau và giành chiến thắng theo mọi cách. Đây là một trong những sân đấu khó khăn nhất và Newcastle là một đội bóng rất giỏi, vì vậy, chiến thắng theo cách chúng tôi đã làm được, thật tuyệt vời!”.

Trong khi nhiều nhà quan sát khen ngợi những cầu thủ như Declan Rice vì những pha đá phạt góc xuất sắc liên tục, Arteta lại đặc biệt chú ý đến Merino, và ca ngợi tầm ảnh hưởng của tiền vệ đồng hương khi chia sẻ với BBC MOTD: “Những cầu thủ được tung vào sân, những cầu thủ có tầm ảnh hưởng, đã tạo nên sự khác biệt lớn. Martin và Gabriel Martinelli mang đến cường độ cao. Mikel Merino là một mối đe dọa ghi bàn khủng khiếp đến từ hàng tiền vệ, và cậu ấy là một người chiến thắng”.

Diễn biến tại St James' Park cũng đã cho thấy chiều sâu đội hình tuyệt vời của Arsenal vào lúc này. Arsenal đã có sự may mắn khi thay William Saliba vào sân thay Cristhian Mosquera trong hiệp 2, và họ là 2 trong số 7 cầu thủ có kinh nghiệm đáng kể chơi ở vị trí trung vệ. Kai Havertz dự kiến ​​sẽ trở lại đội hình mùa này, và Arteta sẽ có thể lựa chọn giữa cầu thủ người Đức và Viktor Gyokeres ở vị trí tiền đạo. Người hâm mộ từ lâu đã kêu gọi một sự dự bị cho Bukayo Saka, và cầu thủ chạy cánh Noni Madueke có thể chơi tốt ở cả hàng tiền đạo. Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Eberechi Eze là những lựa chọn bên trái hàng công, trong khi Eberechi Eze cũng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vị trí với Martin Odegaard ở vị trí tiền vệ tấn công.

Thực tế hiện nay, rất ít đội bóng ở châu Âu có thể sở hữu chiều sâu đội hình như vậy. Arteta đã dẫn dắt Pháo thủ về nhì 3 mùa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, nhưng sau khi chi tiêu đáng kể vào mùa hè năm 2025, không có lý do gì ông lại không thể giành được một danh hiệu lớn trong mùa giải này.

VIỆT TÙNG