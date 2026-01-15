Arsenal đặt một chân vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal đã ghi 2 bàn thắng từ những sai lầm của thủ môn Robert Sanchez để giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Chelsea trong trận lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh hôm thứ Tư.

Một quả phạt góc bay qua đầu Sanchez ở phút thứ 7, tạo điều kiện cho Ben White đánh đầu vào lưới trống, trước khi thủ môn người Tây Ban Nha để một quả tạt thấp lọt qua tay, tạo cơ hội cho Viktor Gyokeres dễ dàng ghi bàn ở phút 49. Cầu thủ dự bị Alejandro Garnacho đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà, nhưng Martin Zubimendi đã tái lập khoảng cách 2 bàn cho Arsenal bằng bàn thắng ở phút 70. Bàn thắng thứ 2 của Garnacho ở phút 83 chỉ mang tính chất giúp Chelsea còn duy trì cơ hội lật ngược tình thế trước trận lượt về vào ngày 3-2 tại sân Emirates của Arsenal.

Liam Rosenior, người dẫn dắt trận đấu sân nhà đầu tiên trên cương vị HLV mới của Chelsea, đã từ chối chỉ trích Sanchez về những sai lầm của anh. “Tôi đã nói với cậu ấy trước trận đấu và tôi đã nói rõ điều này - khi các cầu thủ của tôi mắc sai lầm, tôi phải chịu trách nhiệm. Đó là lỗi của tôi”, Rosenior nhấn mạnh. “Tôi sẽ giữ thái độ tích cực với cậu ấy, cũng như với toàn đội. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ họ, chứ không phải đổ lỗi cho họ”.

Rosenior được bổ nhiệm vào tuần trước với hợp đồng 6 năm, và đã giành chiến thắng tại FA Cup cuối tuần trước. Đó là trận đấu trên sân khách, gặp đối thủ hạng 2 Charlton Athletic, vì vậy đây là bài kiểm tra thực sự đầu tiên của Rosenior nhưng ông phải chứng kiến Arsenal lẽ ra có thể rời Stamford Bridge với một lợi thế lớn. “Tôi yêu tinh thần thi đấu của toàn đội, chúng tôi đã chiến đấu đến cùng”, Rosenior nói thêm. “Tôi thất vọng với cách chúng tôi để thủng lưới nhưng có rất nhiều điểm tích cực trong màn trình diễn nếu xét đến những cầu thủ mà chúng tôi thiếu vắng hôm nay”.

Arsenal khẳng định họ là ứng cử viên sáng giá nhất ở mọi giải đấu mùa này, đầu tiên là mở ra cơ hội tiến vào trận chung kết Cúp Liên đoàn ngày 22-3 tại sân vận động Wembley. Đoàn quân của Mikel Arteta cũng đang hứa hẹn về trận “chung kết trong mơ” khi đối thủ trong trận cầu tranh cúp có thể là Man.City - đội đã thắng Newcastle 2-0 ở trận lượt đi hôm thứ Ba. Trận lượt về của thầy trò Pep Guardiola sẽ diễn ra vào ngày 4-2.

Nếu điều đó xảy ra, trận chung kết sẽ là màn đại chiến giữa 2 đội đang dẫn đầu Ngoài hạng Anh. Đó cũng sẽ là trận tái đấu của trận chung kết năm 2018 - trận chung kết cuối cùng Arsenal lọt vào tại Cúp Liên đoàn - mà Man City đã thắng 3-0.

VIỆT TÙNG