Arne Slot tin rằng việc vô địch giải đấu là điều không thể với thành tích đá phạt tệ hại của Liverpool, khi hiệu suất chuyển thể thành bàn thắng thấp mà để thủng lưới đến 14 bàn từ tình huống cố định.

Arne Slot: Không thể vô địch Premier League với thành tích đá phạt kém cỏi

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang đứng thứ 6 sau 26 trận mùa này, kém đội đầu bảng Arsenal 15 điểm. Đá phạt là một chủ đề quan trọng ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-26, gần đây nhất là việc Brentford ghi bàn từ một quả ném biên dài để cầm hòa Arsenal 1-1 vào thứ Năm.

Brentford đã ghi 10 bàn thắng từ các quả ném biên ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải trước, nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác, trong đó Liverpool là một trong những nạn nhân của họ trong trận đấu hồi tháng 10 (Brentford thắng 3-2).

Không tính các quả phạt đền, Liverpool là đội để thủng lưới nhiều thứ hai từ các quả đá phạt ở giải đấu mùa này (14 bàn – ngang bằng với Crystal Palace), chỉ có Bournemouth (16 bàn) để thủng lưới nhiều hơn.

Ngược lại, Arsenal chỉ để thủng lưới 6 bàn, thấp nhất trong số các đội cùng hạng đấu, trong khi Manchester City, đội xếp thứ hai, đã để thủng lưới 7 bàn từ các tình huống cố định.

Slot nhắc lại tầm quan trọng của các tình huống cố định, đồng thời nhấn mạnh đây là điểm khác biệt chính giữa phong độ của họ ở Premier League và Champions League.

Khi được hỏi liệu ông có thay đổi quan điểm về tầm quan trọng của các tình huống cố định hay không, Slot nói: "Suy nghĩ đầu tiên của tôi là 'không', như tôi đã nói, không thể thắng một trận đấu lớn nếu có hiệu số bàn thắng bại ở các tình huống cố định thấp. Và ở Premier League hiện nay, mỗi trận đấu đều là một trận đấu lớn vì sức mạnh của giải đấu. Nhưng nhìn vào sự phát triển của giải đấu, có lẽ tôi không nên nói 'không' mà nên nói 'có' vì tôi không thể cứ mãi nói về tầm quan trọng của các tình huống cố định. Nó quan trọng mỗi ngày.

"Mọi người hỏi tôi nhiều lần về sự khác biệt giữa màn trình diễn của chúng tôi ở Premier League và Champions League hiện nay và câu trả lời đơn giản nhất là các tình huống cố định, bởi vì ở Champions League chúng tôi đứng đầu về các tình huống cố định và ở Premier League chúng tôi hoàn toàn đứng cuối bảng. Và điều đó cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Giải Ngoại hạng Anh hiện tại phụ thuộc nhiều hơn vào các tình huống cố định so với năm ngoái.

"Mặc dù mùa trước nó rất quan trọng, nhưng giờ đây tầm quan trọng của nó đã tăng lên gấp bội. Thực tế là không thể vô địch giải đấu với sự cân bằng như của chúng tôi, bạn cần phải có hiệu số bàn thắng bại cộng thêm 5 để thậm chí có cơ hội, ngay cả khi bạn chơi tốt, để vô địch giải đấu."

Vào tháng 12, Liverpool đã chia tay với HLV chuyên về các tình huống cố định Aaron Briggs. Liverpool sẽ đối đầu với Brighton ở vòng 4 FA Cup vào thứ Bảy.

HOÀNG HÀ