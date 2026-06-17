WORLD CUP 2026

Argentina vs Algeria 3-0: Ngày của Messi mở tài khoản ghi bàn bằng cú hattrick, có bàn thắng thứ 120 trong màu áo tuyển Argentina

Ngay phút thứ 5, ngôi sao Lionel Messi đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài đã bắt việt vị. Sau đó, tiền đạo Fares Chaibi cũng sút tung lưới Argentina nhưng cũng trong tình huống bị việt vị:

⚽ Ở phút 17, Messi mở tài khoản ghi bàn của mình ở World Cup bằng bàn thắng thứ 118 trong màu áo tuyển Argentina. Ngôi sao 38 tuổi tung cú cứa lòng điệu nghệ đưa bóng vào góc cao khung thành, Argentina dẫn trước 1-0:

⚽Phút 76, ngôi sao Messi tỏa sáng bằng cú cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Emiliano dễ dàng. Bàn thắng này giúp Messi hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận đấu này.

Trước đó ở phút 60, Mac Allister sút rất căng khiến thủ môn Luca Zidane để bóng bật ra và Messi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

Bàn thắng: Lionel Messi 17', 60', 76'

Group J.jpg
MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

World Cup World Cup 2026 Ghi bàn kiến tạo Đội hình xuất phát Argentina Emiliano Martinez Montiel Romero Martinez Medina De Paul Enzo Fernandez Mac Allister Almada Messi Lautaro Martinez Algeria Luca Zidane Belghali Mandi Bensebaini Ait Nouri Bentaleb Boudaoui Maza Chaibi Moussa Gouiri hattrick

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn