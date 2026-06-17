Argentina vs Algeria 3-0: Ngày của Messi mở tài khoản ghi bàn bằng cú hattrick, có bàn thắng thứ 120 trong màu áo tuyển Argentina

Ngay phút thứ 5, ngôi sao Lionel Messi đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài đã bắt việt vị. Sau đó, tiền đạo Fares Chaibi cũng sút tung lưới Argentina nhưng cũng trong tình huống bị việt vị:

⚽ Ở phút 17, Messi mở tài khoản ghi bàn của mình ở World Cup bằng bàn thắng thứ 118 trong màu áo tuyển Argentina. Ngôi sao 38 tuổi tung cú cứa lòng điệu nghệ đưa bóng vào góc cao khung thành, Argentina dẫn trước 1-0:

⚽Phút 76, ngôi sao Messi tỏa sáng bằng cú cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Emiliano dễ dàng. Bàn thắng này giúp Messi hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận đấu này.

Trước đó ở phút 60, Mac Allister sút rất căng khiến thủ môn Luca Zidane để bóng bật ra và Messi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới:

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⚽ Bàn thắng: Lionel Messi 17', 60', 76'

MINH BẢO (tổng hợp)