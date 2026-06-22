Argentina và Messi: Ánh sáng vẫn rực rỡ, nhưng cần thêm đôi cánh để bay cao

Lionel Messi vừa bước vào World Cup 2026 với phong độ khiến cả thế giới phải trầm trồ. Ở tuổi 38, “El Pulga” đã ghi hat-trick trong trận mở màn bảng J trước Algeria, giúp Argentina thắng 3-0. Với 3 bàn thắng ấy, Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose, và đang hướng tới việc trở thành vua phá lưới mọi thời đại. HLV Scaloni thừa nhận ông “cạn lời” khi nói về Messi: “Chúng tôi phải tận hưởng anh ấy. Những gì anh ấy truyền tải cho thế giới thật không thể tin nổi”.

Trận thắng Algeria tại Kansas City là khởi đầu hoàn hảo cho “điệu tango cuối cùng”. Messi di chuyển linh hoạt, kiến tạo cơ hội, dứt điểm sắc bén và vẫn là trung tâm của Albiceleste. Anh chơi 80 phút, tạo ra 8 trong 10 cơ hội nguy hiểm của đội. Người hâm mộ Argentina reo hò, cúi đầu tôn vinh “GOAT”. Scaloni khẳng định: “Leo luôn ở đây, luôn vĩ đại với chúng tôi”.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của Messi là bài toán nan giải mà HLV Lionel Scaloni phải giải quyết. Điều đáng chú ý là dù Messi vẫn là trung tâm, Argentina hiện tại không còn là "đội bóng một người" nữa. Thế hệ được mệnh danh là "thế hệ sắt" của Scaloni đã có sự tự tin và khả năng vận hành trơn tru ngay cả khi không có Messi trên sân.

Nhưng như những gì Di Maria đã làm cho Messi trong các chiến tích World Cup 2022 và Copa America 2024, việc của Scaloni không phải là ngợi ca Messi, mà tìm sự hỗ trợ xứng tầm để Argentina bảo vệ thành công ngôi vương và viết tiếp lịch sử. Sự nghiệp vĩ đại của Messi luôn cần những người bạn đồng hành tin cậy. Tại World Cup này, câu hỏi đặt ra là ai sẽ là những "đôi cánh" nâng bước anh đi tiếp. Và đó là một cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay trên hàng công của Argentina.

HLV Scaloni đang đối mặt với “bài toán” hàng công: Lautaro Martinez hay Julian Alvarez? Martinez khởi đầu trước Algeria và chơi pressing mạnh mẽ, nhưng Alvarez thường được ưu tiên nhờ khả năng hoạt động rộng và pressing hiệu quả hơn. Cựu thủ môn Carlos Navarro Montoya đã phân tích: "Martinez là một tiền đạo xuất sắc trong vòng cấm, trong khi Alvarez mang đến khả năng gây áp lực và tham gia vào lối chơi chung tốt hơn" . Sự lựa chọn của Scaloni giữa hai ngôi sao này sẽ tác động lớn đến cách hàng công Argentina vận hành.

Sự cạnh tranh lành mạnh này là điểm mạnh, nhưng cũng cho thấy Argentina chưa tìm được sự cân bằng hoàn hảo. Hàng thủ vững chắc (khiến Algeria không có cú sút trúng đích nào), nhưng hàng công vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Các cầu thủ như Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul cần phải nâng tầm để chia sẻ gánh nặng sáng tạo và ghi bàn.

Trước mắt Argentina là trận đấu với Áo, nơi Messi chỉ cần thêm một bàn thắng để vượt qua Klose và trở thành vua phá lưới một mình. Anh cũng có thể trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn ở 6 trận World Cup liên tiếp. Đây cũng là dịp để các “đôi cánh” của Messi thể hiện được vai trò của mình.

Theo Opta, Argentina có 61,1% cơ hội thắng Áo trong trận tới. Nếu thắng, họ gần như chắc chắn dẫn đầu bảng J. Tuy nhiên, Áo không phải là đối thủ dễ chơi. Họ đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và sở hữu những cầu thủ chất lượng như David Alaba hay Marcel Sabitzer, những người có thể tạo ra bất ngờ .

Argentina đang ở ngã ba đường: hoặc dựa hoàn toàn vào Messi và chấp nhận rủi ro, hoặc xây dựng một tập thể thực sự mạnh mẽ để hỗ trợ anh. Scaloni và các học trò hiểu rõ: World Cup 2026 là “vũ điệu cuối” của Messi, và họ không muốn kết thúc nó một cách nuối tiếc. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Italy và Brazil là bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng lần gần nhất cũng đã hơn nữa thế kỷ (1962). Argentina có thể là đội thứ 3, điều đó không phụ thuộc vào Messi.

HỒ VIỆT