Argentina không có Messi vẫn thắng tại Uruguay

Thiago Almada ghi bàn duy nhất giúp Argentina thắng 1-0 tại Uruguay.

Argentina phải thích nghi với nhiều sự vắng mặt quan trọng khi ngoài Messi, thì Lautaro Martinez, Lisandro Martinez và Rodrigo De Paul cũng không chơi ở Montevideo. Vì vậy, HLV Lionel Scaloni đã trao một suất cho Giuliano Simeone trong đội hình xuất phát, bên cạnh Julian Alvarez và Thiago Almada ở phía trước. Dù Uruguay với sự cổ vũ từ một sân đấu Centenario chật kín khán giả đã nhập cuộc chủ động, có nhiều cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp một. Nhưng Argentina đã giữ vững thế trận, và bắt đầu có những cơ hội tốt hơn sau giờ nghỉ giải lao.

Almada đã ghi bàn thắng quyết định phút 68 bằng một cú sút xoáy mạnh từ rìa vòng cấm, sau khi Argentina đã bỏ lỡ một số cơ hội khác trước thủ môn Sergio Rochet. “Tôi hơi lo lắng, rất muốn chơi và thể hiện lý do tại sao tôi lại có tên trong đội hình”, Almada, nhà vô địch thế giới cùng Argentina năm 2022, cho biết. “Bây giờ chúng tôi phải nghỉ ngơi và chờ trận đấu với Brazil, họ sẽ nghỉ thêm một ngày so với chúng tôi”.

Trong khi HLV Scaloni đã ăn mừng màn trình diễn của đội mình mặc dù có rất nhiều sự vắng mặt: “Chúng tôi đã có một trận đấu hoàn hảo, chúng tôi đã hấp thụ được áp lực. Khi chúng tôi phải chơi, chúng tôi đã làm được. Và khi chúng tôi phải phòng thủ, chúng tôi cũng đã làm được. Tôi không chỉ vui mừng vì chiến thắng mà còn vì cách toàn đội hành xử”.

Chiến thắng đưa nhà đương kim vô địch thế giới chỉ còn cách vị trí giành suất trực tiếp dự Worrld Cup 2026 đúng 1 điểm. Argentina dẫn đầu với 28 điểm sau 13 trận đấu, và có thể đảm bảo vị trí của mình bằng trận hòa trên sân nhà với Brazil vào thứ Ba. Tuy nhiên, với 15 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 7 là Bolivia, thậm chí đội của HLV Lionel Scaloni chẳng cần… nhọc sức thi đấu với Brazil ở lượt trận tới nếu trước đó, Bolivia không thể thắng khi tiếp đón Uruguay trong ngày 25-3 tới đây.

Cú đúp của Enner Valencia đưa Ecuador lên nhì bảng sau chiến thắng 2-1 trước Venezuela.

Uruguay gục ngã và khiến họ rơi xuống vị trí thứ 4, nhường lại ngôi nhì bảng cho Ecuador - đội đã đánh bại Venezuela với tỷ số 2-1. Enner Valencia, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của tuyển Ecuador, đã ghi thêm 2 bàn nữa vào thứ Sáu. Tiền đạo này đã phá vỡ hàng phòng ngự của Venezuela ở phút thứ 39 và ghi bàn bằng một cú sút chân phải cực mạnh từ góc hẹp. Trong phút đầu tiên của hiệp 2, anh đã ghi thêm bàn nữa sau một pha dứt điểm đẳng cấp qua thủ môn Rafael Romo.

Valencia có cơ hội hoàn thành hat-trick từ chấm phạt đền ở phút thứ 69, nhưng anh đã bỏ lỡ. Jhonder Cadiz đã ghi bàn an ủi cho Venezuela trong thời gian bù giờ. Venezuela đã không thắng trong 9 trận liên tiếp và vẫn đứng ở vị trí thứ 8. Ecuador bắt đầu vòng loại với 3 điểm âm do tung cầu thủ không đủ điều kiện Byron Castillo vào sân. Bây giờ, họ đang xếp nhì bảng với 22 điểm sau 13 trận, hơn 1 điểm so với đội xếp ngay sau là Brazil… Tiếp theo, Ecuador sẽ đến sân đội chót bảng Chile xếp thứ 10 vào thứ Ba. Venezuela sẽ tiếp đón đội thứ 9 Peru.

THANH TUẤN