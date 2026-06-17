Áo vs Jordan 3-1: Schmid ghi siêu phẩm khai bàn, Yazan Al Arab phản lưới nhà, lão tướng Arnautovic chốt hạ chiến thắng trên chấm penalty

⚽Phút 21, Romano Schmid tung cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, thủ môn Abulaila chỉ biết đứng nhìn, không thể cản phá. Tuyển Áo vươn lên dẫn trước 1-0:

⚽Tiền đạo Ali Olwan đột phá từ giữa sân và dứt điểm hiểm hóc góc xa mang về bàn thắng lịch sử cho bóng đá Jordan ở World Cup 2026. Tỷ số bây giờ Jordan vs Áo 1-1:

⚽Phút bù giờ 90+11, trọng tài VAR xác định Dahane Beida dùng tay cản bóng và cho Áo được hưởng quả penalty. Lập tức lão tướng Marko Arnautovic tận dùng thành công và chốt hạ chiến thắng 3-1 cho Áo.

Trước đó ở phút 77, nỗ lực cản phá bóng của Yazan Al Arab lại biến anh thành người phản lưới nhà:

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⚽ Bàn thắng:

Áo: Schmid 21', Yazan Al Arab 77' (phản lưới nhà), Arnautovic 90+12' (pen)

Jordan: Ali Olwan 50'

HẢI LINH (tổng hợp)