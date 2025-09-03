Antony đẫm nước mắt nói về thời gian khó khăn ở Man.United

Antony ký hợp đồng chính thức với Real Betis sau nửa cuối mùa giải trước chơi dưới dạng cho mượn.

Sau khi thương vụ bị trì hoãn một thời gian ngắn vào thứ Sáu, một thỏa thuận đã được hai CLB đạt được ngay trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào thứ Hai. Theo các nguồn tin của ESPN, Betis sẽ trả một khoản phí cố định là 22 triệu EUR, kèm theo 3 triệu EUR tiền thưởng tiềm năng. Trong khi Man.United cũng sẽ nhận được 50% giá trị chuyển nhượng cầu thủ chạy cánh Brazil trong tương lai.

Sau khi trải qua nửa cuối mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Real Betis, Antony đã trở lại Man.United nhưng bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình tham dự chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ, và đã tập luyện riêng tại khu phức hợp Carrington của CLB. “Chỉ gia đình tôi mới hiểu được những khó khăn khi ở đó”, Antony nói trong nước mắt khi anh được giới thiệu là bản hợp đồng chính thức tại CLB La Liga vào thứ Ba. “Tập luyện riêng. Nhưng tôi biết khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ đến. Tất nhiên, tôi đã lo sợ điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi đã chờ đợi vì tôi rất tin tưởng”.

Cầu thủ 25 tuổi rời Old Trafford sau 96 lần ra sân trong ba năm, chỉ ghi được 12 bàn thắng. Nhưng phong độ của Antony tại Real Betis, ghi chín bàn sau 26 trận và giúp CLB lọt vào trận chung kết UEFA Conference League mùa trước, đã thuyết phục họ ký hợp đồng dài hạn với anh. “Việc chuyển nhượng diễn ra rất khó khăn, nhưng giờ tôi đã ở đây. Tôi rất nóng lòng được khoác áo Betis một lần nữa. Tôi chỉ có thể cảm ơn tất cả những người đã giúp điều đó thành hiện thực”, Antony nói. “Thật khác biệt! Seville đẹp hơn Manchester. Cuối cùng tôi cũng đã đến đây. Tôi đã ở khách sạn hơn 40 ngày - rất khó khăn, nhưng mọi người đều biết tôi muốn trở lại Betis. Giờ đây, khi có nhiều thời gian hơn, tôi có rất nhiều việc phải làm và đạt được”.

“Được quan tâm là điều rất quan trọng đối với tôi, đó là điều mà tiền bạc không thể mua được”, Antony nói thêm. “Ở đây, tôi đã có những cảm xúc tốt đẹp và cảm nhận được rất nhiều tình cảm. Betis luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi, và đó là lý do tại sao tôi đợi đến ngày cuối cùng mới trở lại. Giờ đây, tôi đã ở đây và hạnh phúc tại một thành phố và một câu lạc bộ mà tôi yêu mến”.

THANH TUẤN