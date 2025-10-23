Antonio Conte: Napoli đã "sai lầm" sau khi chuyển nhượng quá nhiều

Napoli đã bị PSV Eindhoven hủy diệt với tỷ số 6-2 tại Champions League và Antonio Conte đã chia sẻ rất nhiều về lý do tại sao gã khổng lồ Serie A không đạt được đỉnh cao mùa trước. Ông thừa nhận Napoli có thể đã chiêu mộ quá nhiều cầu thủ vào mùa hè.

Armando Obispo (PSV) kiểm soát bóng trước Lorenzo Lucca (Napoli)

Gã khổng lồ Serie A đã khởi đầu nhanh chóng tại giải đấu và đang đứng thứ ba, kém đội đầu bảng AC Milan một điểm. Tuy nhiên, đây là thất bại thứ hai của CLB tại đấu trường châu Âu mùa này. Conte tin rằng nhà vô địch của mình không còn nỗ lực như mùa giải trước.

Napoli đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè với việc bổ sung những cái tên như Rasmus Hojlund và Kevin De Bruyne. Cặp đôi này là những cái tên chủ chốt trong nhóm 10 cầu thủ, bao gồm Sam Beukema, Noa Lang, Lorenzo Lucca và Eljif Elmas.

De Bruyne và Hojlund đều đã gặt hái thành công kể từ khi chuyển nhượng, nhưng Conte cho rằng việc đầu tư quá nhiều vào thị trường chuyển nhượng mùa hè có thể là một sai lầm. "Thật khó khăn vì chúng tôi đã để thủng lưới quá dễ dàng, chắc chắn chúng tôi phải cố gắng tìm ra động lực phù hợp", Conte nói với Ziggo Sport. "Mùa giải trước, chúng tôi đã giành được một Scudetto đáng kinh ngạc, và tôi nghĩ có lẽ chúng tôi phải tìm lại sự khiêm tốn, dành thời gian cho những cầu thủ mới... chín cầu thủ. Có lẽ đó là một sai lầm, một sai lầm khi đưa 9 cầu thủ mới vào đội hình vì điều đó không dễ dàng và nó đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng, tôi xin nhắc lại, chúng tôi phải cố gắng làm việc cùng nhau, để chơi tốt hơn trong trận đấu tiếp theo".

Conte đã nói rất nhiều về tình hình trong buổi họp báo của mình. "Chắc chắn là có sự thất vọng, nhưng khi những tình huống này xảy ra, đó không phải là ngẫu nhiên", Conte nói. "Chúng tôi sẽ phải tận dụng những gì đã xảy ra tối nay để đảo ngược một xu hướng mà tôi không phải lúc nào cũng ấn tượng. Năm ngoái, chúng tôi đã giành được một chức vô địch phi thường và đáng kinh ngạc, nơi mọi người đều vượt qua giới hạn của mình với sự đoàn kết tuyệt vời và thống nhất trên mọi phương diện.

"Tuy nhiên, năm nay, giữa việc phải thi đấu quá nhiều trận và mang về quá nhiều cầu thủ... theo tôi, chín cầu thủ mới là quá nhiều. Chúng tôi đã không cân bằng. Tôi luôn nói rằng năm nay sẽ khó khăn; có một số khía cạnh cần phải được tiếp thu theo thời gian. Đây là đẳng cấp của Champions League. Chúng tôi có rất ít điều để nói và rất nhiều điều phải làm, mặc dù chúng tôi biết rằng sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Tôi trải nghiệm phòng thay đồ mỗi ngày, vì vậy tôi nói một số điều, chúng ta không được tuyệt vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng tái tạo sự gắn kết của năm ngoái.

"Chúng tôi mở cửa sổ chuyển nhượng vì chúng tôi buộc phải làm vậy, vì năm ngoái chúng tôi có một đội hình ít ỏi và chúng tôi đã làm tốt để giành chức vô địch. Chúng tôi đã ký hợp đồng với 9 cầu thủ, nhưng cần thời gian và sự kiên nhẫn. Những cầu thủ lớn tuổi hơn đã đạt được thành tích năm ngoái cần phải giỏi trong việc trở lại với bóng đá, trước tiên là tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa giải thứ hai, tất cả chúng tôi đã cùng nhau làm điều đó, và các cầu thủ là những người cuối cùng nên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu trại huấn luyện, tôi đã nhắc lại một vài điểm - tôi không muốn quá bảo thủ hay bất mãn. Tôi biết mình thường bị lợi dụng, nhưng tôi đang cố gắng trung thực và làm việc chăm chỉ".

HOÀNG HÀ