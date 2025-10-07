Antonio Conte: Hojlund có thể trở thành "ngôi sao" khi Napoli muốn giữ anh lâu dài

Rasmus Hojlund khi anh tiếp tục gây ấn tượng ở Serie A.

Rasmus Hojlund rời Old Trafford vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sau khi HLV Ruben Amorim của Man United dọn dẹp những cầu thủ không còn phù hợp. Và kể từ đó, những kẻ bị thải loại như Hojlund tỏa sáng ở những nơi khác.

Andre-Frank Zambo Anguissa và Rasmus Hojlund là những người ghi bàn cho Napoli của Conte tại Serie A vào chiều Chủ nhật, giúp nhà vô địch Serie A đánh bại Genoa với tỷ số 2-1. Sau đó, Conte đã khen ngợi tiền đạo người Đan Mạch. "Cậu ấy mới 22 tuổi, từng ngồi ngoài ở Manchester United. Cậu ấy còn nhiều tiềm năng để cải thiện, cậu ấy cần phải nỗ lực hơn nữa vì cậu ấy có tiềm năng trở thành một ngôi sao, và cậu ấy đang chứng minh điều đó".

Kể từ khi được cho mượn sang Napoli, Hojlund đã ghi 4 bàn sau 6 trận và là một trong những cầu thủ nổi bật của CLB dưới thời Conte. Napoli sẽ trả 6 triệu euro để mượn tuyển thủ Đan Mạch trong mùa giải này và sẽ có tùy chọn mua đứt với giá 44 triệu euro.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết CLB rất muốn giữ chân tiền đạo trẻ này, một động thái có thể là một cú tát vào mặt Man United khi anh vẫn đang gây ấn tượng ở Serie A: "Ngoài nghĩa vụ mua đứt, Napoli muốn giữ Rasmus Hojlund vĩnh viễn. Napoli tin tưởng cậu ấy và xem cậu ấy như một phần trong dự án dài hạn của họ. Việc chuyển nhượng vĩnh viễn gần như chắc chắn".

