Anh em nhà Scanlon và đội bóng bé nhỏ Gibraltar

Gibraltar – một lãnh thổ nhỏ bé thuộc Anh ở cực nam bán đảo Iberia – không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp và đàn khỉ Barbary hoang dã, mà còn đang dần khẳng định vị thế trong làng bóng đá châu Âu. Câu chuyện về anh em nhà Scanlon là minh chứng sống động cho sự phát triển của bóng đá lãnh thổ này.

James, 19 tuổi, đang chơi cho đội U21 Manchester United, trong khi Luca, chỉ mới 16 tuổi, thuộc học viện Burnley. Cả hai đã tạo dấu ấn trên sân cỏ quốc tế, trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ Gibraltar.

Đó gần như là một đêm hoàn hảo cho anh em Scanlon khi Luca thay thế anh trai James để ra mắt đội tuyển Gibraltar trong trận gặp Faroe hồi tháng trước. Tuy nhiên, James đùa rằng: "Tôi đã dặn em ấy đừng chơi ở vị trí của tôi từ đêm hôm trước". Chỉ 57 ngày sau sinh nhật 16 tuổi, Luca đã trở thành tuyển thủ quốc gia. Ban đầu, cậu chỉ đến để cổ vũ anh trai cùng gia đình, nhưng HLV Scott Wiseman đã mời Luca tập luyện với các đàn anh lớn tuổi gấp đôi và quyết định đôn cậu lên từ đội U21. James là tiền vệ cánh phải chơi lệch trái, còn Luca thì ngược lại.

"Cháu rất bất ngờ vì không hề mong đợi", Luca chia sẻ. "Cháu thay anh ấy, và anh ấy không vui lắm". Nhưng James, cầu thủ U21 Manchester United, đã vượt qua sự bực tức. "Cháu biết em ấy sẽ ổn thôi", James nói. "Các đồng đội đều thích em ấy và biết khả năng của em".

James đã là tấm gương cho Luca trên sân cỏ, với 16 lần khoác áo đội tuyển trước sinh nhật 19 tuổi, và ra mắt quốc tế ở tuổi 17. Anh đã đối đầu với CH Séc, Croatia – đội mà anh sẽ gặp lại vào đêm Chủ Nhật này ở vòng loại World Cup 2026, sau trận giao hữu với New Caledonia hồi giữa tuần – và góp mặt trong trận hòa lịch sử với xứ Wales. James từng chạm trán Luka Modric, huyền thoại hơn anh gấp đôi tuổi.

Gibraltar là một trong những thành viên nhỏ nhất UEFA về dân số (chỉ sau San Marino) và nhỏ nhất về diện tích. Đội tuyển quốc gia Gibraltar đại diện cho lãnh thổ này trong các trận đấu quốc tế, do Hiệp hội Bóng đá Gibraltar (GFA) quản lý. Biệt danh của đội là "Team 54", sân nhà chủ yếu là Victoria Stadium và Europa Sports Park. Lịch sử bóng đá Gibraltar bắt đầu từ năm 1923 với các trận giao hữu với các CLB Tây Ban Nha như Sevilla và Real Madrid. Trước khi gia nhập UEFA, Gibraltar tham gia các giải không chính thức như Island Games, nơi họ vô địch năm 2007 tại Rhodes với 3 thắng, 1 hòa, ghi 9 bàn thủng lưới 2.

Năm 1999, Gibraltar lần đầu xin gia nhập UEFA nhưng bị từ chối do phản đối từ Tây Ban Nha – quốc gia tranh chấp chủ quyền lãnh thổ này. Sau nhiều lần kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), Gibraltar được chấp nhận làm thành viên tạm thời UEFA năm 2011, và chính thức năm 2013 tại Đại hội UEFA ở London (chỉ Tây Ban Nha và Belarus phản đối). Họ tham gia vòng loại Euro 2016, dù kết thúc cuối bảng với 0 điểm, ghi 2 bàn thủng lưới 56. Năm 2016, Gibraltar gia nhập FIFA làm thành viên thứ 211, sau phán quyết CAS. Tiêu chí tuyển chọn cầu thủ bao gồm hộ chiếu Anh, sinh tại Gibraltar, có cha mẹ/bố mẹ gốc Gibraltar, hoặc học trường địa phương 5 năm.

Cộng đồng người Gibraltar ở nước ngoài trở nên vô cùng quan trọng đối với nguồn nhân tài của một quốc gia mà trận đấu chính thức đầu tiên là trận hòa 0-0 trước Slovakia vào tháng 11 năm 2013. Anh em nhà Scanlon đã được phát hiện từ rất sớm và đã có các cuộc nói chuyện với trưởng ban phát triển trẻ của Gibraltar lúc bấy giờ, Jansen Moreno.

James từng tham dự một trại huấn luyện của Anh nhưng luôn biết rằng có khả năng được đại diện cho quê hương của mẹ mình. "Việc được chơi bóng ở cấp độ nam là một yếu tố quan trọng để cháu gia nhập đội tuyển khi còn rất trẻ", James nói về lần đầu được gọi lên đội tuyển. "Để làm được những điều mà không nhiều cầu thủ từng làm được, chơi nhiều trận quốc tế như vậy khi còn rất trẻ, điều đó thực sự quý giá đối với cháu."

Hai anh em cùng có tên trong biên chế của Man United trong một số năm cho đến mùa hè năm ngoái. James gia nhập từ Derby vào năm 2021 và Luca chuyển đến từ Nottingham Forest vào khoảng thời gian tương tự khi gia đình chuyển chỗ ở từ vùng East Midlands, nơi hai anh em sinh ra và lớn lên. Kể từ lần cuối cùng chơi chung cho đội bóng tiểu học Sutton Bonington, họ chưa từng cùng thi đấu trong một đội cho đến trận giao hữu vừa qua. Luca đã được đưa trở lại đội U21, nhưng lần tới có lẽ sẽ là trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup.

James (trái) và Luca Scanlon khi còn đá chung ở Sutton Bollington

Những kỳ nghỉ thời thơ ấu của họ thường được dành ở Gibraltar, tận hưởng những bãi biển của vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh này. Năng lực thể thao là điều có trong gia đình: mẹ của hai cậu, bà Gabriella, từng giữ kỷ lục chạy nước rút của Gibraltar và cha của họ, ông Rob, từng là vô địch chạy 1500m của các trường đại học Anh. Đó là một gia đình gắn bó khăng khít và sự cạnh tranh giữa hai anh em giúp họ phát huy hết khả năng của mình, và họ cũng đã được hưởng lợi từ những sự hy sinh của cha mẹ.

James Scanlon thi đấu cho Đội U21 Manchester United trước Lincoln City ở EFL Vertu Trophy. Ảnh: Anna Gowthorpe/Shutterstock

Việc trở thành cầu thủ quốc tế chính thức là một tiêu đề ấn tượng đối với hai thiếu niên, nhưng họ thừa nhận bóng đá câu lạc bộ mới là công việc chính. James đã một lần có tên trong danh sách dự bị của đội một Manchester United, ở trận gặp Real Sociedad tại Europa League. Bước tiếp theo của cậu có lẽ là một bản hợp đồng cho mượn và cậu cùng câu lạc bộ đang chờ đợi tìm hiểu về những đối tác tiềm năng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Kinh nghiệm thi đấu cho Gibraltar sẽ giúp cậu được săn đón nhiều hơn vì cậu đã chứng minh mình có thể cạnh tranh ở bóng đá cấp độ người lớn. Các đồng đội ở đội tuyển quốc gia thường xuyên muốn cậu chia sẻ về cảm giác được làm việc cùng đội một Manchester United, và có rất nhiều lời yêu cầu xin áo đấu hoặc vé có chữ ký.

Luca là một trường hợp hiếm khi là một cầu thủ quốc tế chính thức mà vẫn đang trong độ tuổi phát triển và có lẽ sẽ cần một chiếc áo lớn hơn vào lần tới đại diện cho đất nước của mình. Tên cậu sẽ được ghi lên bảng vinh danh của Burnley tại sân Turf Moor, cùng với những cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ.

LONG KHANG