Hành trình để nhớ, trân trọng và tiếp tục phát triển

Nhìn lại hành trình 30 năm của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức, tôi thật sự xúc động. Đó là ba thập niên giải thưởng đồng hành với sự phát triển của bóng đá nam, bóng đá nữ và cả futsal nước nhà. Tuổi đời của giải thưởng thậm chí còn lớn hơn nhiều cầu thủ đang được đề cử hiện nay, điều đó cho thấy giá trị bền vững mà Quả bóng vàng Việt Nam đã tạo dựng.

Lần đầu giải thưởng được trao, chúng ta chỉ có hạng mục dành cho cầu thủ nam. Rồi dần dần sân chơi mở rộng thêm danh hiệu cầu thủ nữ, cầu thủ trẻ nam và nữ, ngoại binh xuất sắc. Đến năm 2015, futsal nam chính thức góp mặt và giờ đây cũng đã tròn 10 năm.

Tôi rất hy vọng thời gian tới Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ hoàn thiện thêm hạng mục dành cho cầu thủ futsal nữ. Như trường hợp Trần Thị Thùy Trang giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2024 phần lớn nhờ phong độ ấn tượng cả ở sân 11 lẫn futsal, điều đó cho thấy sự cần thiết của một giải thưởng riêng cho futsal nữ.

Trần Thị Thùy Trang rạng rỡ trên sân khấu nhận danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tôi hiểu rằng các HLV thường không thích nói nhiều về thành tích cá nhân, bởi bóng đá là môn thể thao tập thể. Nhưng, vai trò của cá nhân trong bóng đá luôn vô cùng quan trọng. Trận đấu chỉ thực sự thăng hoa khi xuất hiện những khoảnh khắc bùng nổ từ các ngôi sao. Không có những cá tính đặc biệt, những tài năng nổi bật thì khán giả cũng khó tìm được sự phấn khích khi theo dõi bóng đá.

Và ngay cả khi chúng ta đề cao tinh thần tập thể, mỗi cầu thủ vẫn cần một mục tiêu cá nhân để phấn đấu như danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam chẳng hạn. Đó chính là động lực giúp họ hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tôi luôn tin rằng nếu không có các nhà tài trợ sẽ rất khó để duy trì và phát triển những giá trị tốt đẹp. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng vậy. Không có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, rất khó để giải thưởng trở thành một thương hiệu lớn và uy tín như hôm nay.

Chính sự chung tay của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của giải. Trong đó, nhà tài trợ chính Thái Sơn Nam vẫn giữ vững cam kết từ những ngày đầu tiên là chung tay kiến thiết cho nền bóng đá, futsal nước nhà.

Mỗi đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đều mang một ý nghĩa riêng. Nhưng khi bước vào cột mốc 30 năm, tôi tin rằng bất kỳ ai chạm đến chiến thắng ở các hạng mục đều sẽ có kỷ niệm đặc biệt hơn, dễ nhớ hơn và tự hào hơn.

Niềm vui ấy không chỉ dành cho cá nhân cầu thủ mà còn cho CLB của họ, cho những người đã đồng hành suốt hành trình. Ba mươi năm là một dịp để chúng ta tổ chức thật trang trọng, qua đó nhìn lại truyền thống và tôn vinh một trong những giải thưởng thể thao uy tín Việt Nam.

NGÔ LÊ BẰNG - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM