Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: 10 năm trưởng thành của môn futsal

10 năm kể từ khi Quả bóng vàng futsal Việt Nam (một hạng mục thuộc Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam) được khởi xướng, tôi nhìn lại chặng đường đã qua và cảm nhận rất rõ giá trị của danh hiệu này. Mỗi “mùa vàng” trôi qua, giải thưởng lại trở nên danh giá hơn, không chỉ vì tầm vóc của futsal Việt Nam ngày càng lớn mạnh, mà còn vì những nỗ lực thầm lặng của bao thế hệ cầu thủ, HLV và cả những người làm bóng đá phong trào.

Một thập niên trọn vẹn, futsal Việt Nam đã 2 lần góp mặt ở Futsal World Cup, cột mốc mà chính chúng tôi từng nghĩ chỉ có trong mơ. Giờ đây, khi nhìn vào thế hệ kế cận, tôi tin chúng ta có đủ cơ sở để tiếp tục cạnh tranh tấm vé trở lại sân chơi thế giới vào năm 2028.

Tôi may mắn được trải nghiệm futsal cả trong giai đoạn phong trào còn khiêm tốn, lẫn giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau những thành công quốc tế. Hai lần futsal Việt Nam dự Futsal World Cup đã tạo ra hiệu ứng tích cực. Số lượng nhà đầu tư cho bộ môn tăng lên, các CLB mới xuất hiện, giải đấu phong trào nở rộ.

Nếu ghé những nhà thi đấu ở TPHCM vào ngày có giải phong trào, dễ thấy khán giả đông kín. Điều đó khiến tôi rất vui, vì càng nhiều người xem, futsal càng có cơ hội tìm ra những tài năng mới để đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Với riêng Thái Sơn Nam TPHCM, nơi tôi gắn bó trọn cả sự nghiệp từ cầu thủ cho đến HLV hiện tại, CLB luôn tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy phong trào và hỗ trợ các đội bóng duy trì hoạt động. Chính môi trường ấy đã giúp nhiều lứa cầu thủ trưởng thành, trong đó có tôi. Nhờ sự tin tưởng và nền tảng của CLB, tôi mới có thể trở thành kỷ lục gia Quả bóng vàng futsal Việt Nam với 3 lần đăng quang vào các năm 2015, 2016 và 2019 - những cột mốc đặc biệt mà tôi luôn trân trọng.

Minh Trí, Văn Ý và Đoàn Phát (từ trái sang) giúp Thái Sơn Nam giành trọn vẹn các danh hiệu Quả bóng vàng futsal năm 2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những năm gần đây, việc lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất để trao Quả bóng vàng futsal ngày càng khó khăn. Cầu thủ bây giờ nỗ lực nhiều hơn, tập luyện bài bản hơn, và mỗi người đều tìm cách tạo dấu ấn riêng.

Tôi luôn tin ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng không chỉ nằm ở chiếc cúp, mà ở việc nó trở thành động lực để mỗi cầu thủ phấn đấu, trưởng thành và không ngừng cải thiện chính mình. Futsal Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với xu hướng trẻ hóa.

Tôi rất thích khi nhìn vào danh sách ứng viên năm nay, bởi có nhiều gương mặt chỉ mới 19, 20 tuổi nhưng đã chơi bóng rất tự tin. Điều đó mở ra hy vọng mới, đồng thời tạo thêm động lực cho những bạn trẻ khác bước vào con đường tập luyện, thi đấu futsal chuyên nghiệp. Đặc biệt, lực lượng cầu thủ trẻ từ Thái Sơn Bắc như Nguyễn Đa Hải hay Trần Quang Nguyên đã tạo thêm điểm nhấn thú vị của futsal.

Nếu trước đây, các cầu thủ của Thái Sơn Nam TPHCM thường chiếm ưu thế trong cuộc đua, thì năm nay, việc Thái Sơn Bắc có đến 5 ứng viên đã khiến mọi thứ trở nên cạnh tranh hơn. Chúng ta cũng thấy sự vươn lên mạnh mẽ của Sahako FC, Sài Gòn Titans… cho thấy bất cứ CLB nào cũng có thể sở hữu chủ nhân Quả bóng vàng trong tương lai.

Cuộc đua năm nay căng thẳng hơn bao giờ hết. Thái Sơn Nam vô địch giải futsal VĐQG 2025, còn Thái Sơn Bắc đăng quang Futsal Cúp quốc gia 2025. SEA Games 33 lại là cột mốc quan trọng, bởi chỉ cần ai tỏa sáng ở giải đấu này, cơ hội bước vào tốp 3 Quả bóng vàng gần như rộng mở.

Với tôi, đây luôn là giải thưởng danh giá nhất dành cho cầu thủ futsal Việt Nam. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP vì sự nỗ lực đổi mới suốt nhiều năm, tạo ra một sân chơi công bằng và đầy trân trọng cho chúng tôi. Mong rằng giải thưởng sẽ ngày càng phát triển và tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ futsal tiếp theo.

TRẦN VĂN VŨ (Quả bóng vàng futsal Việt Nam các năm 2015, 2016 và 2019)