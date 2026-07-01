Anh – CHDC Congo (23 giờ ngày 1-7): Tam sư giữa những giấc mơ vinh quang và bài học từ quá khứ

Khi ánh nắng vàng của mùa hè năm 2026 trải dài trên các sân cỏ tại Atlanta, đội tuyển Anh đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới đầy thử thách tại World Cup. Sau khi khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng L, "Tam Sư" giờ đây đứng trước trận đấu loại trực tiếp đầu tiên gặp CHDC Congo – một cuộc đối đầu mang theo cả những hy vọng lấp lánh và cả những lời nhắc nhở đầy sức nặng từ lịch sử.

Sức mạnh của niềm tin và "chuyên gia" Thomas Tuchel

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, tuyển Anh đã thể hiện một bộ mặt khá ổn định với chuỗi 11 trận bất bại (thắng 10, hòa 1). Việc bổ nhiệm Tuchel không phải là ngẫu nhiên; Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã dựa trên những dữ liệu thống kê cho thấy ông là một "bậc thầy" trong việc cầm quân tại các trận đấu loại trực tiếp. Với tỷ lệ chiến thắng lên đến 74% trong các trận đấu knock-out ở cấp độ câu lạc bộ, Tuchel chính là người được chọn để mang lại lợi thế sắc bén cho tuyển Anh khi bước vào những cuộc chiến "sinh tử".

Bản thân Tuchel cũng không giấu giếm niềm đam mê với bầu không khí này. Ông chia sẻ về những "vết sẹo" trong quá khứ, như thất bại trước Iceland năm 2016 của tuyển Anh hay chính bài học đau đớn khi ông quên chuẩn bị cho loạt sút luân lưu trong trận chung kết cúp quốc gia Đức đầu tiên cùng Dortmund. Những trải nghiệm đó đã nhào nặn nên một Tuchel thận trọng và tỉ mỉ hơn. Hiện tại, ông đã xây dựng một chương trình tập luyện luân lưu ở cấp độ cao nhất cho đội bóng, đảm bảo rằng mọi kịch bản đều được tính toán kỹ lưỡng.

Những điểm sáng và nỗi lo về nhân sự

Dù vượt qua vòng bảng với ngôi đầu, hành trình của Anh chưa hẳn là một cuộc dạo chơi thong dong. Sau trận hòa không bàn thắng đầy bế tắc trước Ghana – trận đấu mà họ kiểm soát bóng tới gần 79% nhưng không thể ghi bàn – chiến thắng 2-0 trước Panama đã mang lại sự giải tỏa cần thiết. Harry Kane tiếp tục chứng minh giá trị của một thủ lĩnh khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Nếu ghi bàn vào lưới CHDC Congo, anh sẽ san bằng thành tích 4 bàn thắng tại vòng knock-out của huyền thoại Geoff Hurst.

Bên cạnh những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi như Kane hay Jude Bellingham, sự trỗi dậy của Elliot Anderson là một nét chấm phá thú vị. Anderson đang dẫn đầu đội hình về các chỉ số quan trọng như chuyền bóng xuyên tuyến (30 lần), thu hồi bóng (20 lần) và thắng đối đầu (24 lần). Sự hiện diện của anh mang lại nguồn năng lượng mới mẻ cho tuyến giữa, nhất là khi Declan Rice vừa phải nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương bắp chân.

Tuy nhiên, bầu trời Atlanta không hoàn toàn trong xanh với Tuchel. Cơn khủng hoảng ở vị trí hậu vệ phải đang khiến ông đau đầu khi cả Reece James và Jarell Quansah đều gặp chấn thương. Thêm vào đó, tình trạng của Bukayo Saka với vấn đề ở gân Achilles cũng buộc ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng việc có nên mạo hiểm sử dụng anh ngay từ đầu hay dành sức cho những vòng đấu xa hơn.

CHDC Congo – "Vỏ chuối" không thể xem thường

Đối thủ của Anh, CHDC Congo, đang viết nên câu chuyện lịch sử của riêng mình khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup. Với lối chơi phòng ngự lùi sâu và phản công sắc lẹm, họ đã cầm hòa Bồ Đào Nha ở vòng bảng và lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan đầy ấn tượng. Yoane Wissa, chân sút đang có phong độ cực cao với 3 bàn thắng sau 3 trận, sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự vốn đang gặp vấn đề về nhân sự của tuyển Anh.

Không phải tự nhiên mà báo chí Anh “lội” lại thất bại trước “tiểu quốc” Iceland năm nào để cảnh báo. Dù máy tính siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Anh lên tới 73,9%, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Thomas Tuchel hiểu rất rõ điều này. Ông cảnh báo các học trò rằng nếu quá mải mê nghĩ về vòng tứ kết tại Mexico City, họ sẽ phải trả giá đắt ngay tại Atlanta.

Mười năm đã trôi qua kể từ "cơn ác mộng" Iceland ở Euro 2016, tuyển Anh giờ đây đã trưởng thành hơn, lỳ lợm hơn dưới bàn tay của một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. Trận đấu với CHDC Congo không chỉ là một cánh cửa dẫn đến vòng 16 đội, mà còn là cơ hội để "Tam Sư" khẳng định bản lĩnh và sự kiên trì của mình. Sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa, và niềm tin sẽ là bệ phóng để bóng đá thực sự "trở về nhà".

HỒ VIỆT