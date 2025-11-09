Ancelotti: "Thay đổi vị trí sẽ có lợi cho Neymar"

Ancelotti và Neymar ở tuyển Brazil.

Neymar đã không thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10-2023, khi anh bị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trong trận đấu với Uruguay. Nhưng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng đã nói rõ rằng anh muốn chơi cho Selecao tại World Cup năm sau.

Neymar vẫn chưa được Ancelotti triệu tập lên tuyển kể từ khi HLV người Italy tiếp quản vào tháng 5, bỏ lỡ cả bốn kỳ triệu tập tuyển quốc gia dưới thời ông. Ancelotti đã bày tỏ lo ngại về thể lực của Neymar, với lý do không triệu tập anh cho các trận giao hữu vào giữa tháng 11 với Senegal và Tunisia là do anh đang trong quá trình hồi phục sau thời gian nghỉ thi đấu gần đây.

Nhà cầm quân người Italy cũng chia sẻ mong muốn đưa Neymar trở lại đội hình Brazil và khẳng định việc chuyển từ vị trí tiền vệ cánh sang vị trí trung tâm có thể mang lại lợi ích cho cầu thủ 33 tuổi này. Ancelotti nói với PLACAR: "Vâng, vâng, câu hỏi tôi nghe nhiều nhất từ ​​trước đến nay là về Neymar, nhưng điều đó là bình thường vì cậu ấy là một huyền thoại của bóng đá Brazil. Vì vậy, điều đó là bình thường. Tôi biết mọi người đều muốn Neymar lấy lại thể lực tốt nhất. Và cả Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), HLV, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đều hy vọng Neymar có thể trở lại phong độ đỉnh cao".

"Sự thật là bóng đá ngày nay đòi hỏi rất nhiều thứ. Không chỉ tài năng, mà còn cả thể lực, cường độ - hy vọng Neymar sẽ đạt được phong độ tốt nhất. Tôi nghĩ cậu ấy cần chơi nhiều hơn ở trung lộ, không phải ở vị trí tiền vệ cánh, bởi vì tiền vệ cánh trong bóng đá ngày nay là những cầu thủ bạn cần hỗ trợ phòng ngự. Khi bạn chơi trung tâm nhiều hơn một chút, khối lượng công việc phòng ngự sẽ ít hơn nhiều so với khi bạn chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Và tôi cũng nghĩ rằng một cầu thủ rất tài năng, chơi gần khung thành hơn, sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tiền đạo ảo có thể là vị trí lý tưởng của cậu ấy".

HOÀNG HÀ