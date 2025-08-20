Ancelotti loại Vinicius Jr khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển Brazil

Tuyển Brazil đã nộp danh sách sơ bộ lên FIFA cho Vòng loại Nam Mỹ vào tháng 9. Ngôi sao Vinicius Junior của Real Madrid đã bị Carlo Ancelotti loại theo quyết định chiến thuật.

Vinicius Jr sẽ được miễn triệu tập cùng tuyển Brazil vào tháng 9

Carlo Ancelotti đã quyết định loại Vinicius Jr khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển quốc gia Brazil. Do đó, cầu thủ chạy cánh của Real Madrid sẽ không thể tham gia loạt trận quốc tế đầu tiên của mùa giải 2025-26, trong đó 'Canarinha' sẽ phải đối mặt với hai trận đấu ở Vòng loại Nam Mỹ gặp Chilê (ngày 4-9) và Bolivia (ngày 9-9).

Lý do đằng sau quyết định loại cầu thủ Real Madrid của HLV người Italy là hoàn toàn chính đáng. Thứ nhất, Vini đã nhận thẻ vàng thứ ba trong trận đấu gần nhất với Paraguay (chiến thắng 1-0), đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chịu án treo giò trước tuyển Chilê. Hơn nữa, CBF đã đồng ý rằng trận đấu thứ 2 với Bolivia tại La Paz sẽ không có cầu thủ nào từ các CLB châu Âu tham gia.

Tuy nhiên, hai cầu thủ khác từ gã khổng lồ Tây Ban Nha đã được Ancelotti triệu tập sơ bộ, với danh sách chính thức dự kiến vào ngày 25-8. Đó là Rodrygo Goes và Eder Militao, cả hai đều đã bỏ lỡ loạt trận FIFA gần nhất vì chấn thương. Trung vệ Eder Militao có thể trở lại khoác áo Selecao sau 1 năm. Lần gần nhất anh ra sân là vào ngày 7-7-2024, trong trận bán kết Copa America với Uruguay trên chấm luân lưu. Tháng 11 năm ngoái, cầu thủ gốc Sao Paulo này bị rách dây chằng chéo trước lần thứ hai.

HOÀNG HÀ