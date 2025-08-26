Ancelotti đẩy nhanh thử nghiệm cho Selecao

Bên cạnh Neymar vì chấn thương mới gặp nên chưa thể trở lại, HLV Carlo Ancelotti cũng không điền tên các tiền đạo ngôi sao Vinicius Junior và Rodrygo của Real Madrid cho hai trận vòng loại World Cup cuối cùng gặp Chile và Bolivia vào tháng tới.

Nhiều ngôi sao tấn công vắng mặt là cơ hội Estevao thể hiện với HLV Carlo Ancelotti.

Ancelotti cho biết Neymar, cùng với một số cầu thủ khác, cần phải nỗ lực để lấy lại thể lực tốt nhất trước thềm World Cup mùa hè năm sau, khi Brazil đã giành quyền vượt qua vòng loại. “Mọi người đều biết Neymar, đội tuyển quốc gia và tất cả người hâm mộ Brazil”, Ancelotti phát biểu. “Neymar, giống như tất cả mọi người, cần phải có được thể lực tốt để có thể giúp đội bóng thi đấu tốt và cố gắng hết sức tại World Cup. Hai trận đấu này là những trận đấu cuối cùng của vòng loại, và chúng tôi muốn kết thúc thật tốt”.

Tiền vệ Lucas Paqueta của West Ham đã được triệu tập lần đầu tiên kể từ khi được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xóa tội dàn xếp tỷ số hồi tháng 7. Paqueta đã chơi năm trận vòng loại, nhưng không phải dưới quyền Ancelotti khi ông tiếp quản vào tháng 5. Nhà cầm quân người Italy cho biết ông muốn tìm hiểu kỹ hơn về ngôi sao này. Cựu binh Casemiro cũng được điền tên, trong khi cầu thủ tấn công trẻ của Chelsea, Estevao sẽ có cơ hội thể hiện...

Lẽ ra đây là cơ hội để Neymar trở lại đội tuyển Brazil lần đầu tiên kể từ tháng 10-2023, khi anh bị đứt dây chằng và tổn thương sụn chêm ở đầu gối trái. Cựu tiền đạo Barcelona và PSG vẫn đang vật lộn với chấn thương sau khi trở lại CLB thời thơ ấu Santos vào tháng 1, và chấn thương đùi hồi tháng 4 là lý do khiến anh bị loại khỏi đội hình mà Ancelotti triệu tập vào tháng 5. Thất bại mới nhất xảy ra vào thứ Năm tuần trước, khi Santos cho biết Neymar đã bị chấn thương cơ trong khi tập luyện. Khi được hỏi về sự vắng mặt của Neymar, người đã được ra sân nhiều hơn cho Santos trong hai tháng qua, Ancelotti trả lời: “Chúng tôi không cần phải thử thách cậu ấy”.

Brazil đang đứng thứ ba tại vòng loại khu vực Nam Mỹ và chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026. Selecao sẽ chơi hai trận vòng loại cuối cùng, vào ngày 4-9 trên sân nhà gặp Chile và ngày 9-9 trên sân Bolivia.

THANH TUẤN