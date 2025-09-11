Ancelotti: "Brazil đang đi đúng hướng đến World Cup"

Carlo Ancelotti tin rằng Brazil đang đi đúng hướng tại World Cup năm sau bất chấp việc họ kết thúc chiến dịch vòng loại với thất bại 0-1 trước Bolivia.

Carlo Ancelotti tranh cãi với các trọng tài trận đấu

Ancelotti đã theo dõi quả phạt đền trong hiệp 1 của Miguel Terceros giúp Bolivia giành vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, qua đó giành quyền tham dự vòng play-off liên lục địa. Với việc Brazil đã giành quyền tham dự giải đấu diễn ra trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico, họ đã phải vật lộn để duy trì nhịp độ thi đấu vào thứ Ba. Thực tế, Brazil chỉ đạt tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,36 sau 10 cú sút, trong đó chỉ có ba cú sút trúng đích, so với 1,78 của Bolivia sau 23 cú sút.

Kết quả này đánh dấu thất bại đầu tiên của Ancelotti kể từ khi dẫn dắt Selecao vào tháng 5, khi nhà cầm quân người Ý thay thế Dorival Junior sau chuỗi trận kém cỏi. Ancelotti đã chỉ đạo 4 trận đấu cuối cùng của Brazil tại vòng loại, giành được 2 chiến thắng trước Paraguay và Chile và một trận hòa Ecuador, nhưng điều đó không làm giảm đi màn trình diễn nghèo nàn của họ trong suốt thời gian qua.

Brazil đã trải qua chiến dịch tệ nhất trong lịch sử vòng loại Nam Mỹ (tỷ lệ thành công 52%), nhưng thành tích tệ thứ hai của họ (56% vào năm 2002) đã kết thúc với chức vô địch World Cup cuối cùng. "Hôm nay là một trận đấu khó khăn, cả về mặt kỹ thuật lẫn thể lực", Ancelotti chia sẻ sau thất bại. "Chúng tôi đang đi đúng hướng cho World Cup. Một trận đấu đặc biệt theo mọi nghĩa. Một trận đấu độc đáo. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới và bước vào World Cup với phong độ tốt nhất".

Với việc Brazil đã chắc chắn có vé dự World Cup trước khi đối đầu với Bolivia, Ancelotti đã quyết định thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình, với Alisson và Bruno Guimaraes là những cầu thủ duy nhất còn sót lại sau chiến thắng 3-0 trước Chile. Những cầu thủ từng tham dự Ngoại hạng Anh như Andrey Santos, Lucas Paqueta và Richarlison đều được triệu tập ngay từ đầu, cùng với hàng thủ mới gồm Caio Henrique, Alexsandro Ribeiro, Fabricio Bruno và Vitinho.

"Tất cả các cầu thủ trong đội hình này sẽ có những cơ hội mới vì họ đã thi đấu rất tốt trong suốt tuần qua," Ancelotti nói về những thay đổi của mình. "Tôi muốn dùng trận đấu này để làm quen với một số cầu thủ, và đó là điều đã xảy ra".

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil, Samir Xaud đã chỉ trích gay gắt hàng loạt mục tiêu khác nhau sau thất bại này. "Hôm nay thực sự là một mớ hỗn độn. Đây không phải là điều chúng tôi mong đợi ở bóng đá thế giới hay bóng đá Nam Mỹ. Điều chúng tôi muốn là làm cho nó trở nên lớn mạnh hơn nữa", Xaud nói. "Với thái độ như thế này, đặc biệt là ở độ cao lớn, thật khó để chơi bóng, nhất là khi phải đối đầu với 14 người".

"Tôi hy vọng CONMEBOL sẽ hành động, chính xác là vì chúng tôi đã ghi lại mọi thứ. Điều này không thể xảy ra. Thật vô lý. Những gì đã xảy ra ở đây hôm nay thật đáng buồn. Chúng tôi đến đây để chơi bóng, và những gì chúng tôi thấy là một trận đấu tệ hại".

