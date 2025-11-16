An Giang: Bế mạc Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

Sự kiện quy tụ hơn 2.000 vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu các nội dung: 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ.

Vận động viên thi đấu ở nội dung bơi

Sau ba ngày tranh tài tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), chiều 16-11, Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 khép lại với những khoảnh khắc thi đấu ấn tượng của các vận động viên ở ba môn thể thao phối hợp.

Tuần lễ do Sunrise Events Vietnam phối hợp UBND tỉnh An Giang và nhà tài trợ BIM Group tổ chức, quy tụ hơn 2.000 vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu các nội dung: 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ.

Kết quả, ở bảng nam, Kenshin Mizushima (Nhật Bản), quán quân mùa giải này năm 2023, tái lập ngôi vị đầu bảng chung cuộc với thời gian 4:06:55, đồng thời dẫn đầu cả hạng mục A-List nam và nhóm tuổi 18-24.

Vận động viên thi đấu ở nội dung đạp xe

Ở bảng nữ, Ling Er Choo (Singapore) bảo vệ thành công ngôi vô địch với thời gian 4:48:4, đồng thời dẫn đầu cả hạng mục A-List nữ và nhóm tuổi 35-39.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc là sự kiện thể thao quốc tế tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của Đảo Ngọc trên bản đồ du lịch - thể thao toàn cầu.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao tại giải

Giải đấu phù hợp với tầm nhìn phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ - thể thao tầm cỡ quốc tế, nơi văn hóa, thể thao và kinh tế cùng phát triển bền vững.

Chính quyền địa phương cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ban tổ chức và BIM Group để đưa Phú Quốc trở thành điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu khu vực.

