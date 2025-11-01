Amorim dự báo nhiều cầu thủ Man.United ra đi trong tháng 1

HLV Ruben Amorim thừa nhận việc các cầu thủ không thi đấu thường xuyên cho Man.United sẽ yêu cầu rời CLB vào tháng 1 để tìm kiếm cơ hội thi đấu trước thềm World Cup 2026. Từ đó ông không loại trừ khả năng tiếp tục tăng cường đội hình cho Quỷ đỏ.

HLV Ruben Amorim biết không thể ngăn Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee rời đi vào tháng 1.

Những cái tên mà Amorim nhắc đến, nổi bật là tiền vệ Kobbie Mainoo và tiền đạo Joshua Zirkzee khi cả 2 đều có ít cơ hội ra sân tại Old Trafford mùa này. Không được ra sân thường xuyên, cặp đôi này có nguy cơ mất suất tham dự World Cup mùa hè năm sau cùng đội tuyển Anh và Hà Lan. Man.United đã từ chối yêu cầu ra đi của Mainoo vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng giờ Amorim đang chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh cả 2 đều sẽ yêu cầu chuyển nhượng vào tháng 1. “Rất nhiều điều có thể xảy ra”, Amorim nói. “Ngay cả trong CLB của chúng tôi, và bạn biết đấy, chúng tôi có World Cup, một số cầu thủ không thi đấu, họ sẽ yêu cầu ra đi, vì vậy tôi phải quản lý mọi thứ”.

Man.United đã chi gần 250 triệu bảng cho cầu thủ kể từ khi Amorim được bổ nhiệm một năm trước. Amorim khẳng định Man.United tập trung vào việc đưa ra các quyết định tuyển dụng dài hạn, nhưng không loại trừ khả năng tăng cường đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. “Chúng tôi muốn mang về những cầu thủ, cũng như tất cả mọi người ở đây, là những người có thể thấy một tương lai tươi sáng ở Man.United”, Amorim nói. “Chúng tôi muốn mua những cầu thủ mà chúng tôi biết mình sẽ không thay đổi nhiều. Đó là ý tưởng của chúng tôi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tất nhiên chúng tôi luôn nghĩ về cách chúng tôi có thể cải thiện đội bóng, và vào tháng 1, kỳ chuyển nhượng đã mở, chúng tôi có thể làm điều gì đó”.

Ít nhất, giới quan sát có thể tin tưởng những sự tăng cường tiếp theo mà Amorim thực hiện sẽ cải thiện đội bóng. Bằng chứng là những khoản đầu tư mùa hè vừa qua đang cho thấy sự hiệu quả, với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đang khiến hàng tấn công tươi mới mà nguy hiểm hơn, trong khi thủ môn Senne Lammens tạo nên sự chắc chắn vốn đã thiếu ở những mùa giải vừa qua. Thậm chí, Lammens đang được người hâm mộ tại Old Trafford so sánh với thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel, sau màn trình diễn của anh trước Sunderland - trận giữ sạch lưới đầu tiên của Man.United trong mùa giải.

Thủ môn Senne Lammens tạo nên sự chắc chắn vốn đã thiếu ở những mùa giải vừa qua.

Lammens, 23 tuổi, gia nhập từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng và sau khi ngồi ngoài vài trận đầu tiên, anh đã có trận ra mắt trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland vào ngày 4-10, mở đầu cho chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của đội tại giải Ngoại hạng Anh. “Đó là một lời khen tuyệt vời, nhưng bạn phải thực tế. Schmeichel là một trong những thủ môn xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay. Tôi phải chứng minh nhiều hơn nữa để được sánh ngang với ông ấy”, Lammens nói với BBC.

Thủ môn người Bỉ tin rằng cho anh vài tuần để thích nghi với cuộc sống ở Ngoại hạng Anh là quyết định đúng đắn của HLV Amorim: “Ban đầu, tôi thật sự gặp một chút khó khăn trong tập luyện. HLV đã nhận ra điều đó và cho tôi một chút thời gian để thích nghi. Trận đấu đầu tiên tôi được ra sân là cơ hội hoàn hảo cho tôi. Từ đó trở đi, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi không thể tưởng tượng được một khởi đầu nào tốt hơn thế”.

Lammens cho biết bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Matthijs de Ligt đã giúp anh đặt ra kỳ vọng. “Họ nói với tôi rằng tôi không cần phải là thủ môn xuất sắc nhất hay đặc biệt nhất, chỉ cần có mặt ở những thời điểm quan trọng để mang lại niềm tin cho đội bóng”, Lammens chia sẻ thêm. “Điều đó giúp họ thoải mái hơn khi biết có người ở phía sau có thể hỗ trợ họ. Một trong những điểm mấu chốt của một thủ môn là hỗ trợ hàng phòng ngự bằng giao tiếp. Tôi tự hào về sự bình tĩnh và tự chủ. Nhưng khi cần thiết, tôi có thể gay gắt hoặc quát tháo đồng đội. Có cả 2 phẩm chất này thì thật tuyệt vời”.

VIỆT TÙNG