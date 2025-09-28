Alvarez lập cú đúp, Atletico ghi 5 bàn vào lưới Real Madrid lần đầu tiên sau 75 năm

Lần gần nhất Julian Alvarez đối đầu với Real Madrid, sai lầm của anh trong loạt sút luân lưu đã dẫn đến một thất bại đau đớn khác cho Atletico Madrid. Nhưng ngôi sao người Argentina đã chuộc lỗi vào thứ Bảy khi ghi 2 bàn thắng, góp phần vào chiến thắng 5-2 đáng nhớ trước đối thủ đáng gờm nhất trong trận derby Madrid. Đây là lần đầu tiên sau 75 năm, Atletico ghi được 5 bàn thắng trước đối thủ cùng thành phố.

Julian Alvarez ghi 2 bàn góp phần vào chiến thắng 5-2 cho Atletico Madrid trước Real Madrid.

Tiền đạo người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ trước Kylian Mbappe, người đã ghi bàn giúp Madrid vươn lên dẫn trước 2-1. Alvarez thực hiện thành công một quả phạt đền, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-2 ngay đầu hiệp 2, trước khi anh ghi thêm bàn thắng thứ 2 bằng một cú đá phạt trực tiếp. “Chúng tôi biết hôm nay đặc biệt như thế nào, đây là một trận derby và chúng tôi cần giành 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng,” Alvarez nói. “Chúng tôi kiểm soát trận đấu và đội bóng không ngừng tấn công. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn và đã chuyển hóa thành công.”

Lần gần nhất Atletico đối đầu với Real Madrid vào tháng 3, Alvarez đã trượt chân trước khi thực hiện cú đúp chạm bóng vào chấm phạt đền trong loạt luân lưu. Bàn thắng của anh bị hủy bỏ, và Madrid đã tiến vào tứ kết Champions League. “Cuối cùng, mỗi quả phạt đền là một cú sút mới, mỗi trận đấu là một cơ hội mới”, Alvarez nói.

Atletico của Diego Simeone đã khiến HLV Xabi Alonso phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải sau khi Real Madrid toàn thắng cả 6 trận mở màn La Liga, và trận đầu tiên của Champions League. Trận thua duy nhất của Alonso kể từ khi tiếp quản vị trí HLV trưởng của Madrid là trận bán kết Club World Cup gặp Paris Saint-Germain hồi tháng 7.

HLV Diego Simeone đã rơi nước mắt trước màn trình diễn tuyệt vời từ đội của mình.

Simeone đã rơi nước mắt trước màn trình diễn từ đội của mình. Atletico đã trải qua khởi đầu tệ nhất tại La Liga kể từ khi Simeone lên nắm quyền hơn một thập kỷ trước và cần chiến thắng này để tiếp tục cuộc đua vô địch. Alvarez, người đã gia nhập từ Man.City mùa trước, là chìa khóa giúp đội bóng xoay chuyển tình thế trong tuần này. Anh vừa có cú hat-trick đầu tiên vào thứ Tư khi dẫn dắt Atletico giành chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano.

“Tôi có rất nhiều cảm xúc. Mùa giải này khởi đầu với nhiều khó khăn, nhưng nhờ nỗ lực của rất nhiều người, giờ đây chúng tôi đang làm rất tốt,” Simeone nói. “Alvarez làm việc rất chăm chỉ và giúp chúng tôi không chỉ trong tấn công mà còn gây áp lực lên hàng phòng ngự. Chúng tôi cần cậu ấy và phải chăm sóc cậu ấy vì cậu ấy rất giỏi. Tôi hy vọng cậu ấy có thể gắn bó lâu dài với CLB này”.

Jude Bellingham bị vô hiệu hóa ngay trong trận ra quân đầu tiên của mùa giải. Anh đã không ra sân cho Madrid kể từ Club World Cup tại Mỹ, sau đó anh đã trải qua một ca phẫu thuật vai trái vào ngày 16-7. Anh đã trở lại sân cỏ vào cuối tuần trước và chơi tổng cộng 20 phút từ băng ghế dự bị trong 2 chiến thắng tại La Liga. Vào thứ Bảy, ngôi sao người Anh là một sự bổ sung bất ngờ của Alonso vào đội hình xuất phát của Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh gần như vắng mặt trong trận đấu với Atletico, cũng như hầu hết các đồng đội của anh.

Đây là lần đầu tiên sau 75 năm Atletico Madrid ghi 5 bàn thắng trước đối thủ cùng thành phố.

Những đường chuyền và sự nhiệt huyết của Arda Guler đã giúp Madrid duy trì thế trận cho đến khi anh phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, giúp Atletico hoàn toàn kiểm soát thế trận. Atletico khởi đầu đêm bùng nổ khi hậu vệ Robin Le Normand đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của con trai Simeone, Giuliano Simeone ở phút 14. Guler đã giúp Madrid đáp trả lối chơi tấn công dồn dập của đối phương khi anh kiến ​​tạo cho Mbappe ghi bàn thắng thứ 7 của mình ở phút 25. Tiếp theo, Guler đưa Madrid vượt lên dẫn trước ở phút 36 bằng cú vô lê từ đường chuyền của Vinicius Junior.

Tuy nhiên, Atletico vẫn tiếp tục gây sức ép tại sân vận động Metropolitano, với sự dẫn dắt của tiền vệ xuất sắc Pablo Barrios. Và Alexander Sorloth đã có bàn gỡ hòa xứng đáng, cân bằng tỷ số lên 2-2 trong những phút bù giờ của hiệp một khi Koke chuyền bóng hoàn hảo qua đầu Dean Huijsen để tiền đạo người Na Uy đánh đầu vào góc lưới.

Hiệp hai hoàn toàn thuộc về Atletico khi Alvarez thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 51, sau khi Guler bị cho là đã có một cú đá cao nguy hiểm chạm đầu Nicolas Gonzalez. Alvarez đã giúp Atletico lần đầu vượt lên dẫn trước khi anh thực hiện thành công cú đá phạt từ cánh trái vòng cấm địa, đưa bóng vào góc gần của Thibaut Courtois, khiến các cổ động viên Atletico ăn mừng. Antoine Griezmann hoành thành chiến thắng ở phút 90+3.

Barcelona có thể vượt qua đội đầu bảng Madrid nếu giành chiến thắng trước Real Sociedad vào Chủ nhật. Atletico vươn lên vị trí thứ 4, kém Madrid 6 điểm. Giờ đây, Madrid sẽ phải đến Trung Á để làm khách trên sân Kairat Almaty tại Kazakhstan trong khuôn khổ Champions League vào thứ Ba. “Đây là trận thua đầu tiên của chúng tôi và điều đó thật sự rất đau đớn”, HLV Alonso nói. “Điều quan trọng bây giờ là cách chúng tôi phản ứng, hãy xem liệu chúng tôi có thể tìm thấy điều gì đó tích cực từ nỗi đau mà chúng tôi đang cảm nhận hôm nay hay không”.

Các kết quả khác. Cầu thủ vào sân thay người Alberto Moleiro đã ghi bàn giúp đội xếp thứ 3 Villarreal vượt qua Athletic Bilbao 1-0 trên sân nhà. Mallorca đã đánh bại Alaves 1-0 để có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Trong khi Levante hòa 1-1 trước Getafe.

THANH TUẤN