Alphonso Davies nghỉ 6 tháng, Dayot Upamecano vắng mặt vài tuần

Dayot Upamecano (trái) và Alphonso Davies (phải) đều dính chấn thương

Gương mặt HLV Vincent Kompany khá căng thẳng trong buổi tập ngày hôm nay. Chấn thương của Alphonso Davies cho đội tuyển Canada ở trận đấu với Mỹ nặng hơn rất nhiều so với dự kiến. Hậu vệ 24 tuổi chỉ chơi được 12 phút trước khi buộc phải rời sân khá đau đớn. Trợ lý HLV đội tuyển Canada là Mauro Biello nói rằng ông không có bản báo cáo đầy đủ về chấn thương của Davies nhưng có vẻ đó là chấn thương nghiêm trọng.

Kết quả kiểm tra tại Munich xác định hậu vệ cánh trái này chấn thương đứt dây chằng chéo ở đầu gối phải và tổn thương sụn chêm. Với tình trạng như vậy, Davies sẽ phải lên bàn mổ ngay trong tuần này và nghỉ ít nhất 6 tháng.

Bayern Munich đang đứng đầu Bundesliga với cách biệt 6 điểm so với Bayer Leverkusen và chuẩn bị đá tứ kết lượt đi Champions League với Inter Milan. Sự vắng mặt của Davies buộc HLV Kompany sẽ phải lựa chọn những sự thay đổi giữa tân binh Hiroki Ito vừa bình phục chấn thương, Raphael Guerreiro và Josip Stanisic cũng mới trở lại sau chấn thương. Cả ba cầu thủ này đều không có tốc độ lên bóng mạnh mẽ như Davies nên ít nhiều làm giảm khả năng tấn công của Hùm xám ở cánh trái. Davies vừa gia hạn hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2030 kèm mức lương 15 triệu euro/mùa.

Ông Kompany chưa hết sốc vụ Davies thì nhận tiếp thông tin trung vệ Dayot Upamecano chấn thương trong lúc chơi cho đội tuyển Pháp. Anh chơi trọn vẹn trận đấu với Croatia để cùng Les Bleus giành vé vào bán kết Nations League. Các bác sĩ đội tuyển Pháp thông báo trung vệ 26 tuổi này bị lỏng khớp gối trái nên cần phải nghỉ ngơi vài tuần.

So với sự thiếu tin cậy ở vị trí hậu vệ cánh trái thì Eric Dier là một sự thay thế an toàn cho Upamecano ở vị trí trung vệ. Giám đốc thể thao Max Eberl bảo rằng các đợt thi đấu quốc tế luôn mang lại những rủi ro về chấn thương nhưng tháng 3 đang là giai đoạn nước rút nên bất cứ chấn thương nào cũng đáng lo. May mắn là trong tay HLV Kompany có lực lượng khá dày để bù đắp cho những mất mát này. Bayern Munich phải duy trì được cách biệt 6 điểm với Bayer Leverkusen ở Bundesliga nhằm tạo động lực cho cuộc đọ sức với Inter Milan ở Champions League cũng trên sân nhà Allianz.

HOÀNG HƯNG