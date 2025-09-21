Alonso không “bận tâm” Vinicius phản ứng vì bị thay ra

HLV Xabi Alonso tỏ ra rất bình tĩnh trước những phản ứng không vui của Vinicius Junior khi ngôi sao người Brazil bị thay ra trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol tại La Liga hôm thứ Bảy.

Vinicius Junior phản ứng khi bị thay ra trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol.

Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi này đã bị thay ra ở phút 77 tại Santiago Bernabeu, được thay thế bởi Rodrygo, khi Real Madrid đang dẫn trước 2-0. Vinicius tỏ ra không hài lòng với quyết định của Alonso, anh ném chai nước xuống đất và giơ tay lên trước khi nói chuyện với HLV của mình bên đường biên. Trước đó, ở trận đấu tại Chamions League hôm giữa tuần, ngôi sao thắng giải FIFA The Best 2024 cũng phải ngồi dự bị…

“Điều duy nhất Vini thiếu hôm nay là một bàn thắng”, Alonso nói trong buổi họp báo sau trận đấu khi được hỏi về phản ứng của cầu thủ. “Chúng tôi đã thay Vini ra khi cậu ấy đang chơi tốt. Có lẽ chúng tôi có thể đợi thêm một chút, nhưng tôi muốn có những cầu thủ trẻ ở cánh. Franco Mastantuono cũng muốn tiếp tục thi đấu. Cậu ấy nói với tôi ‘Ông thay tôi ra à?’ Và tôi nói ‘Vâng’. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Vini. Họ không hài lòng là điều bình thường. Cuối cùng, ai cũng vậy thôi. Tôi hài lòng với trận đấu của Vini, và cả Franco nữa, đôi khi bạn cần những đôi chân khỏe mạnh, và lịch thi đấu rất khắc nghiệt”.

Vinicius đã 2 lần bị Alonso loại khỏi đội hình xuất phát của Real Madrid chỉ sau 6 trận đấu tính đến thời điểm này của mùa giải trên mọi đấu trường. ESPN đưa tin các cuộc đàm phán hợp đồng với tuyển thủ Brazil - người có hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2027 - đã bị đình trệ, không có tiến triển nào trong những tháng gần đây. Nhưng Alonso gần đây nhấn mạnh về yếu tố chuyên môn, ông cho biết muốn giữ tất cả các cầu thủ đều hạnh phúc được chơi bóng, nhưng mọi cầu thủ phải mong đợi sự xoay tua đội hình nhằm phục vụ cho một mùa giải rất dài. “Sẽ có những khoảnh khắc dành cho tất cả mọi người - không ai nên cảm thấy bị xúc phạm khi bị bỏ lại trên ghế dự bị”, Alonso chia sẻ.

Jude Bellingham lần đầu ra sân cho Real Madrid kể từ ca phẫu thuật vai trái vào ngày 16-7.

Alonso đang có khởi đầu như mơ sau khi thay thế Carlo Ancelotti, khi Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận mở màn La Liga, và cũng đánh bại Marseille để khởi đầu chiến dịch Champions League thuận lợi. Những dấu hiệu tích cực đến nhiều hơn khi tiền vệ ngôi sao người Anh, Jude Bellingham đã vào sân thay người ở những phút cuối trận thắng Espanyol - lần đầu tiên ra sân cho Real Madrid kể từ khi anh trải qua ca phẫu thuật vai trái vào ngày 16-7. Tiền vệ trung tâm Eduardo Camavinga cũng đã ra sân sau vài tuần vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân.

“Chúng tôi càng tìm thấy Bellingham, chúng tôi càng chơi tốt hơn”, Alonso đánh giá. “Cậu ấy đã chơi ở Club World Cup, nhưng đội bóng khi đó khác so với bây giờ, vì chúng tôi đã phát triển hơn nhiều kể từ tháng 8. Giờ đây, với Jude và Eduardo Camavinga, chúng tôi có thêm 2 lựa chọn thay thế, 2 cầu thủ tuyệt vời, và đó là tin tốt”.

THANH TUẤN