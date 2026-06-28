WORLD CUP 2026

Algeria vs Áo 3-3: Belghali, Mahrez lập công, Arnautovic, Sabitzer, Kalajdzic tỏa sáng, hòa kịch tính, Áo và Algeria bước tiếp vòng 1/16 World Cup

⚽ Phút 29, David Alaba kiến tạo chính xác, Marko Arnautovic dứt điểm mở tỷ số cho Áo:

⚽ Phút 45, phía cánh phải Rafik Belghali có pha đột phá tốc độ và tung cú dứt điểm lạnh lùng góc chết khiến thủ môn Alexander Schlager chỉ đứng nhìn. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Algeria:

⚽Phút 55, Konrad Laimer là người kiến tạo, Marcel Sabitzer tung cú dứt điểm gọn gàng vào sát cột dọc bên phải. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Áo.

⚽Phút 60, Houssem Aouar thực hiện đường chuyền, Riyad Mahrez đệm bóng vận thành. Lần nữa tỷ số được gỡ hòa 2-2 cho Algeria.

⚽Phút 90+4, Houssem Aouar tỉa bóng khéo léo, Riyad Mahrez dứt điểm điệu nghệ nâng tỷ số lên 3-2 cho Algeria.

⚽ Những giây bù giờ cuối cùng, Michael Gregoritsch có pha đánh đầu chuyền về, Sasa Kalajdzic lập tức đánh đầu kịp gỡ hòa 3-3 cho tuyển Áo:

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Bàn thắng:

Algeria: Belghali 45', Mahrez 60', 90+3'

Áo: Arnautovic 29', Sabitzer 55', Kalajdzic 90+6'

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NHI HUỲNH (tổng hợp)

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