Alan Shearer nêu tên đội bóng sẽ ngăn cản Arsenal vô địch Champions League

Arsenal đang sở hữu thành tích toàn thắng 100% tại Champions League mùa này và Alan Shearer dự đoán họ sẽ lọt vào chung kết, nhưng sẽ bị chặn đứng bởi một đối thủ quen thuộc.

Huyền thoại Premier League Alan Shearer.

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer khẳng định Arsenal "sẽ không còn xa" chức vô địch Champions League - nhưng một đội bóng sẽ ngăn cản họ. Pháo thủ có thành tích hoàn hảo ở vòng bảng, thắng cả 7 trận đấu cho đến nay và tỏ ra là một ứng viên vô địch sáng giá.

Chiến thắng ấn tượng 3-1 hôm thứ Ba trên sân đội á quân mùa trước Inter Milan là một chiến thắng mang tính khẳng định và đảm bảo cho họ vị trí trong top 2. Điều này không chỉ giúp Arsenal giành vé vào vòng 16 đội, mà họ còn có lợi thế sân nhà trong mỗi trận lượt về ở vòng loại trực tiếp nhờ một quy định mới được UEFA áp dụng.

Tiếp đón Kairat của Kazakhstan vào thứ Tư tuần tới, Arsenal sẽ có cơ hội giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp - điều mà chưa đội nào làm được kể từ khi Champions League được cải tổ vào năm 2024. Alan Shearer dự đoán Arsenal sẽ vào chung kết năm nay, nhưng lại để thua đội mà ông cho là ứng cử viên vô địch.

Huyền thoại Premier League đã ủng hộ Paris Saint-Germain bảo vệ thành công danh hiệu bóng đá lớn nhất châu Âu. "Không còn nghi ngờ gì nữa, đội Arsenal tối nay có cơ hội rất tốt để vào chung kết," Shearer nói với Amazon Prime sau chiến thắng của Arsenal. "Tôi chỉ nghĩ rằng vì những gì PSG đã làm năm ngoái, với những cầu thủ mà họ có, tôi sẽ nghiêng về phía PSG. Nhưng Arsenal sẽ không kém cạnh".

Alan Shearer sau đó khẳng định lại dự đoán của mình, dự đoán trận chung kết sẽ là Arsenal-PSG, và ủng hộ nhà đương kim vô địch giành chiến thắng tại Budapest. "Có lẽ là Arsenal. Tôi nghĩ với sự tự tin và niềm tin mà Arsenal đang có. Và bạn đã thấy với sự thay đổi nhân sự trong đội hình mà ông ấy có thể để lại và họ vẫn trông rất, rất mạnh và là một đội có khả năng đến và giành chiến thắng tối nay tại Inter. Điều đó chắc chắn sẽ giúp họ trong những thời điểm sắp tới, vì vậy, vâng, PSG và Arsenal là những ứng cử viên".

Đáng chú ý, PSG đã thua trận thứ hai ở vòng bảng vào thứ Ba, thất bại 2-1 trên sân khách trước Sporting Lisbon. Gã khổng lồ nước Pháp có thể rơi khỏi vị trí thăng hạng trực tiếp tùy thuộc vào kết quả các trận đấu vào thứ Tư.

PSG đã buộc phải tham gia vòng play-off mùa trước, điều này tình cờ giúp họ tạo đà, đánh bại Arsenal ở bán kết. Đoàn quân của Luis Enrique sẽ tiếp đón Newcastle trong trận đấu cuối cùng và họ sẽ rất muốn kết thúc vòng bảng một cách tốt đẹp sau khi để Sporting chọc thủng lưới ở phút thứ 90.

HOÀNG HÀ