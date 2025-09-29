Alan Shearer gửi lời cảnh báo sa thải Enzo Maresca khi Chelsea thảm hại trước Brighton

HLV Enzo Maresca và bình luận viên Alan Shearer

Cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer là bình luận viên nổi tiếng cùa chương trình Trận đấu của ngày (Match of the Day) trên đài BBC. Alan Shearer tin rằng Enzo Maresca sẽ cảm thấy áp lực tại Chelsea sau trận thua đáng thất vọng 1-3 trên sân nhà trước Brighton. The Blues đã có một khởi đầu thuận lợi trước Chim mồng biển với bàn mở tỷ số sớm của Enzo Fernandez.

Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Diego Gomez ngay đầu hiệp 2. Danny Welbeck sau đó đã san bằng tỷ số trước khi Maxim De Cuyper đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Welbeck một lần nữa ghi bàn vào phút bù giờ, khép lại một buổi chiều đáng buồn cho The Blues. Trận thua hôm thứ Bảy đã đánh dấu chuỗi trận thua liên tiếp của Chelsea sau khi để thua Manchester United tuần trước.

Shearer đã cảnh báo Maresca rằng chiếc ghế tại Stamford Bridge có thể bị đe dọa trừ khi ông có thể ngăn chặn chuỗi trận đáng thất vọng của đội bóng tây London: "Tôi nghĩ với tư cách là một HLV của Chelsea, một khi bạn chấp nhận vị trí đó, bạn sẽ biết rằng mình sẽ phải chịu áp lực nếu thua trận - và họ đã thua hai trận rồi. Đó là quy tắc của nhà cầm quân, tôi đoán vậy, nhưng áp lực đó còn lớn hơn khi bạn ở Chelsea. Bạn không thể thua trận và giờ họ đã thua 2 trận, vì vậy tôi nghĩ bạn hiểu tình hình".

Sau trận đấu, HLV Maresca chia sẻ: "Đây là một trận đấu khó khăn bởi vì chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, chúng tôi ghi được một bàn, chúng tôi ghi thêm nhiều bàn nữa. Chúng tôi không để thủng lưới bàn nào, họ chỉ nói với tôi về mặt dữ liệu, chúng tôi đã có rất nhiều cú sút trong hiệp 1, kiểm soát bóng 70%, mọi thứ đều ổn. Và rồi đột nhiên, một sai lầm xảy ra, rồi lại vì thẻ đỏ, kế hoạch lại hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, với tôi, chúng tôi đã chơi hai trận ‘hiệp 1’, và thật không may, sau thẻ đỏ".

Khi được hỏi liệu họ có đang tự gây khó khăn cho mình với thẻ đỏ hay không, ông nói thêm: "Không, chắc chắn là không thể tiếp tục mắc sai lầm, cũng bởi vì đó là những sai lầm lớn về mặt thay đổi trận đấu, thẻ đỏ ở Manchester United và thẻ đỏ hôm nay. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh một chút khi Josh Acheampong vào sân, và cậu ấy đã bị ốm trong tuần qua. Josh, vào thời điểm đó, hai trung vệ của chúng tôi là Josh và Jorrel [Hato], cả hai chắc chắn đều là những cầu thủ tuyệt vời, tài năng xuất chúng, nhưng lại không được ra sân nhiều ở Ngoại hạng Anh, vì vậy khi bạn chỉ có 10 cầu thủ, đó là lúc bạn phải kiểm soát tình hình. Và rồi lại một lần nữa, câu trả lời giống như hôm qua, CLB không hề nhắc đến tôi, nên không có tin tức gì cả".

The Blues sẽ rất quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng tại Champions League vào thứ Ba khi họ tiếp đón Benfica của Jose Mourinho trên sân nhà Stamford Bridge. Sau đó, họ sẽ đối đầu với nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool trên sân nhà vào thứ Bảy tuần sau.

Trung vệ Jorrel Hato thất vọng, CĐV đòi thay HLV

Không như những gì Maresca nghĩ, nội bộ Chelsea đang rạn nứt khi nhiều cầu thủ bày tỏ nỗi thất vọng sau trận thua Brighton. Tất cả đều tin rằng họ đã không rút ra bài học từ trận thua Manchester United. Bàn gỡ hòa và bàn thắng quyết định của Brighton đều đến từ các quả tạt bóng. Theo quan điểm của trung vệ Jorrel Hato, Chelsea có thể đối phó tốt hơn với những pha tấn công trên không của Brighton.

“Bạn có thể thấy điều đó ảnh hưởng đến trận đấu, khi chúng tôi chỉ còn 10 người so với 11 người, và chúng tôi đã phải chịu đựng điều đó trong gần 40 phút hôm qua. Bạn có thể thấy điều đó rất khó khăn,” cầu thủ 19 tuổi được trích dẫn trên trang web chính thức của Chelsea sau trận đấu. “Tất nhiên chúng tôi biết họ sẽ chơi ở hai biên và tấn công bằng các quả tạt. Tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi có thể làm tốt hơn. Chúng tôi rất thất vọng vì chúng tôi biết điều đó sẽ khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã không tạo ra nhiều cơ hội trước khi họ gỡ hòa. Vì vậy, như tôi đã nói, chúng tôi rất thất vọng.”

Một số người hâm mộ Chelsea đã kêu gọi thay Maresca bằng Cesc Fabregas, mặc dù huyền thoại người Tây Ban Nha mới chỉ trải qua một năm trong sự nghiệp huấn luyện đầy hứa hẹn của mình.

HOÀNG HÀ