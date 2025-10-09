AFC chỉ hành động khi quá trình kháng cáo của FAM kết thúc

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cho biết bất kỳ hình phạt nào chống lại Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ được đưa ra khi tất cả các thủ tục kháng cáo đã hoàn tất ở thời hạn chót vào tháng 3-2026. FAM trước đó tuyên bố các bằng chứng do Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố đối với 7 tuyển thủ Malaysia làm giả giấy tờ nhập tịch là “không chính xác” và “vô căn cứ”.

AFC ra thời hạn cuối 31-3-2026 để Malaysia hoàn tất tất cả các hành động kháng cáo.

Các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm việc trừ điểm đội tuyển quốc gia Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 nếu đơn kháng cáo của FAM lên FIFA không thành công. Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cho biết tổ chức sẽ đợi cho đến khi FAM sử dụng hết mọi biện pháp pháp lý, trước khi đưa ra quyết định chống lại đội tuyển quốc gia Malaysia, hoặc các CLB địa phương có cầu thủ bị treo giò tại Giải vô địch quốc gia (Malaysia League). Vị quan chức này cho biết FAM có thời hạn đến ngày 31-3-2026, là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup, để hoàn tất tất cả các hành động kháng cáo.

“AFC phải chờ cho đến khi tất cả các thủ tục pháp lý hoàn tất. Ủy ban kỷ luật của FIFA đã đưa ra quyết định, và các bước tiếp theo của FAM là kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA và sau đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”, Windsor nói với nhật báo của Malaysia, Harian Metro. Ông cũng tiết lộ Ủy ban Kỷ luật FIFA vẫn chưa hoàn tất phán quyết về tư cách của các cầu thủ: “Quy trình pháp lý vẫn đang được tiến hành. Khi AFC nhận được quyết định cuối cùng của FIFA, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp”.

Windsor cũng nhấn mạnh đội tuyển quốc gia Malaysia, dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski, sẽ tiếp tục chiến dịch vòng loại Asian Cup - với 4 trận đấu còn lại của Bảng G, bao gồm trận đấu tại Lào vào ngày 6-10, sau đó sẽ chơi trận lượt về tại Bukit Jalil vào ngày 14-10, tiếp theo là các trận đấu với Nepal vào tháng 11, và đội tuyển Việt Nam vào tháng 3: “Hiện tại, FAM không thể sử dụng 7 cầu thủ bị treo giò, nhưng Malaysia có thể tiếp tục thi đấu. Sau khi quá trình pháp lý kết thúc, AFC sẽ có hành động phù hợp”.

Tranh cãi bắt nguồn từ trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển quốc gia Malaysia với Việt Nam vào ngày 10-6, khi 7 cầu thủ - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - được tung vào sân. Ủy ban Kỷ luật của FIFA cho biết, trái với các tài liệu do FAM đệ trình, khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh ra tại Malaysia, cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra hồ sơ gốc cho thấy họ sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan. FIFA đã phạt tiền và cấm 7 cầu thủ này tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng vì vấn đề này...

LINH SƠN