AC Milan gặp nguy khi thua Ferencvaros trên sân nhà

AC Milan thất bại 0-2 trên sân nhà trước Ferencvaros. Ảnh: THX

AC Milan vốn đang kỳ vọng tạo đà thăng tiến sau chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Inter Milan tại Serie A, nhưng thay vào đó họ lại có thêm một màn trình diễn mờ nhạt ở đấu trường châu Âu. Lenny Joseph lập cú đúp trong hiệp 2, giúp đội khách duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Ngược lại, kết quả này khiến Rossoneri mới chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 4 lượt trận, rơi xuống vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng.

HLV Ruben Amorim chỉ trích đội bóng và tự vấn bản thân sau trận thua sốc trước Ferencvaros: “Khi khoác áo AC Milan, bạn phải gánh vác một trách nhiệm. Các cầu thủ không được phép ra sân với thái độ như vậy. Chúng ta chưa sẵn sàng để cạnh tranh trên cả 2 mặt trận là Serie A và đấu trường châu Âu. Cần phải cải thiện cách tiếp cận các trận đấu. Tôi chẳng còn gì để nói, chúng tôi buộc phải thắng. Đây là một trận đấu quan trọng. Tôi không thể tìm ra lý do nào để bào chữa cho màn trình diễn của cả đội”.

Dù đang có khởi đầu đầy hứa hẹn tại Serie A, chỉ thua 1 trong 10 trận, nhưng AC Milan lại để thua tới 3 trong 4 trận tại đấu trường châu Âu mùa này. “Có lẽ tôi đã làm điều gì đó không đúng trong vài ngày qua”, cựu HLV Man United chia sẻ thêm. “Năm ngoái, đội bóng cũng từng gặp những vấn đề tương tự. Hôm nay, chúng ta hoàn toàn chưa sẵn sàng. Các cầu thủ thiếu hẳn thái độ quyết tâm để bằng mọi giá lội ngược dòng khi bị dẫn trước. Tối nay, chúng tôi chẳng có lý do bào chữa nào cả”.

HLV Amorim đã thực hiện 6 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Inter cuối tuần trước, rồi tiếp tục thay 3 cầu thủ cùng lúc ngay sau hiệp một, trong đó có sự góp mặt của ngôi sao người Mỹ Christian Pulisic. Sau khi đội khách gây sức ép lên hàng thủ AC Milan trong hiệp một, Joseph đã ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 14 phút đầu hiệp 2. Tiền đạo này tận dụng sai lầm của thủ môn dự bị Lorenzo Torriani để mở tỷ số, rồi ghi bàn thắng thứ hai trong một tình huống phản công nhanh khi AC Milan đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa.

AC Milan cũng không thể tận dụng lợi thế hơn người sau khi cầu thủ vào sân thay người bên phía Ferencvaros là Yusuf phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 77. “Họ chơi tốt hơn về kỹ thuật, chiến thuật, và đặc biệt là về mặt tinh thần. Họ xứng đáng giành chiến thắng”, Amorim đánh giá, “Hôm nay, chúng tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng để chơi bóng ở đẳng cấp chuyên nghiệp. Chúng tôi cần nhìn nhận lại bản thân và phải cải thiện tốt hơn”.

LINH SƠN