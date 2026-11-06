Bournemouth “sang trang mới” sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp

Bournemouth tiếp tục mùa giải đầy ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Sparta Prague tại Europa League vào rạng sáng ngày 6-11. Đây đã là trận thắng thứ 7 liên tiếp của Bournemouth trên mọi đấu trường mùa giải này.

Bournemouth được hưởng một quả phạt đền trong hiệp một do lỗi để bóng chạm tay, nhưng cú sút của Lewis Cook lại đưa bóng trúng cột dọc. Sau đó, Sparta vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công xuất sắc của tiền đạo người Gambia Ebrima Singhateh. Thế nhưng, không lâu sau bàn thắng, Tobias Guddal đã khiến đội nhà rơi vào thế khó khi phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Tiền vệ người Mỹ Tyler Adams ghi bàn ở phút 57 để cân bằng tỷ số cho đội khách, trước khi Rayan và Evanilson lần lượt lập công, ấn định chiến thắng cho Bournemouth. Kết quả này giúp Bournemouth duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Europa League với 4 trận toàn thắng, qua đó nắm lợi thế lớn để giành quyền trực tiếp vào vòng 16 đội.

“Chúng tôi không được phép chủ quan”, Adams chia sẻ với TNT., “Toàn đội phải duy trì được tiêu chuẩn chiến thắng đó. Tâm lý chiến thắng có sức lan tỏa rất lớn, nhất là khi chúng tôi phải thi đấu với mật độ ba ngày một trận. Chưa lâu lắm kể từ khi chúng tôi để thua Chelsea 1-5, thất bại đó vẫn còn nhói trong lòng, và chúng tôi không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa”.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã sang một trang mới và trở nên trưởng thành hơn kể từ thời điểm đó”, Tyler Adams nói thêm. “Điều này thể hiện qua cách chúng tôi phòng ngự, cũng như niềm tự hào trong tư duy thi đấu: không để đối thủ có bất kỳ khoảng trống nào để thở. Mọi người đều nỗ lực hết mình trong các buổi tập mỗi ngày. Dù là những cầu thủ được ra sân hay những người chưa có cơ hội thi đấu, tất cả đều làm việc rất chăm chỉ. Sự cạnh tranh lành mạnh này chính là tiền đề cho thành công. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cả đội”.

Tyler Adams cũng dành lời khen ngợi cho Evanilson (27 tuổi), người đã có pha dứt điểm đẳng cấp vào góc xa khung thành ở phút 81, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước tại thủ đô của Cộng hòa Séc. “Evanilson đang có phong độ cực kỳ thăng hoa”, Adams nói, “Bạn có thể thấy cậu ấy nỗ lực như thế nào trên sân tập. Ngày nào sau buổi tập chính, cậu ấy cũng dành thêm thời gian để rèn luyện khả năng dứt điểm. Vì vậy, việc cậu ấy tỏa sáng trong trận đấu không phải là điều bất ngờ. Cậu ấy sở hữu năng lực tuyệt vời, nên mỗi khi có bóng quanh khu vực vòng cấm, chúng tôi đều tin chắc cậu ấy sẽ đưa được bóng vào lưới”.

LINH SƠN