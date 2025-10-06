AC Milan chia điểm với Juventus, Napoli và AS Roma vượt lên

Một quả phạt đền hỏng của Christian Pulisic đã phải trả giá đắt khi AC Milan bị Juventus cầm hòa 0-0 tại Serie A, chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Rossoneri và cũng khiến họ mất ngôi đầu vào tay Napoi và AS Roma, những đội đã thắng vào Chủ nhật.

Christian Pulisic (trái) đá hỏng phạt đền khiến AC Milan bị Juventus cầm hòa 0-0.

Pulisic có khởi đầu gần như hoàn hảo cùng AC Milan mùa giải này, cho đến Chủ nhật. Cầu thủ xuất sắc người Mỹ dẫn dắt Milan tiến lên với 6 bàn thắng ghi được trong mùa giải này - cộng thêm 2 pha kiến ​​tạo - nhưng cú sút phạt đền của anh vào đầu hiệp 2 đã đi vọt xà ngang. Đây mới chỉ là lần thất bại thứ 2 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Pulisic, sau khi anh bị thủ môn Sergej Milinkovic-Savic của Torino cản phá thành công cú sút phạt đền ở mùa giải trước.

Không bị nỗi thất vọng ảnh hưởng, Pulisic tiếp tục dâng cao tấn công, và chuyền bóng chính xác cho Rafael Leao về phía cột dọc xa vào cuối hiệp 2, nhưng cú sút của cầu thủ chạy cánh này cũng đi chệch khung thành… “Pulisic đã đá hỏng quả phạt đền nhưng cậu ấy đã có một trận đấu phi thường”, HLV Massimiliano Allegri của Milan nhận xét.

Đây là một trận đấu không có nhiều cơ hội cho cả 2 đội, khi HLV Allegri của Milan trở lại để đối đầu với CLB mà ông đã dẫn dắt trong 2 giai đoạn khác nhau - dẫn dắt đến 5 chức vô địch quốc gia Italy. Allegri đã bị Juventus sa thải vì một lời lẽ thô tục nhắm vào trọng tài trong trận chung kết Cúp quốc gia Italy 2024. “Chúng tôi sẽ luôn tự hào về ông, cảm ơn vì tất cả, Max Allegri”, một biểu ngữ được người hâm mộ Juventus giơ cao.

Milan tụt từ vị trí đầu bảng xuống vị trí thứ 3, kém 2 điểm so với đương kim vô địch Napoli và AS Roma - hai đội đã giành chiến thắng trước đó. Juventus bị bỏ xa 3 điểm ở vị trí thứ 5, bằng 12 điểm so với đội xếp thứ 4 là Inter Milan, khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế tháng 10.

Rasmus Hojlund giúp Napoli ngược dòng để đánh bại Genoa với tỷ số 2-1.

Napoli đã lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước để đánh bại Genoa với tỷ số 2-1. Sau trận thua đầu tiên tại Serie A mùa này khi bị Milan đánh bại vào cuối tuần trước, Napoli đã có một khởi đầu khó khăn khi tiền đạo 18 tuổi Jeff Ekhator của Genoa ghi bàn bằng một cú đánh gót tuyệt đẹp từ cự ly gần. Nhưng Frank Anguissa đã gỡ hòa bằng một cú đánh đầu sau giờ nghỉ, và Rasmus Hojlund ấn định chiến thắng ở phút 75 - bàn thắng thứ 3 của anh sau 2 trận đấu, sau cú đúp tại Champions League.

AS Roma cũng lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Fiorentina, đội chưa giành được chiến thắng nào cho đến nay của mùa giải. Tân HLV Gian Piero Gasperini đang tiếp nối đúng vị trí mà Claudio Ranieri để lại tại Roma. Giallorossi gần như bất khả chiến bại trong nửa sau mùa giải trước dưới thời Ranieri, và hiện đã có 5 chiến thắng trong 6 trận đầu tiên dưới thời Gasperini. Sau khi Moise Kean ghi bàn mở tỷ số cho Fiorentina ở phút 14, Roma đã nhanh chóng lội ngược dòng với các bàn thắng của Matias Soule ở phút 22, và Bryan Cristante ở phút 30.

HLV Gian Piero Gasperini cùng AS Roma thành công với chiến thắng 2-1 trước Fiorentina.

Ranieri đã đích thân chọn Gasperini kế nhiệm ông trong vai trò cố vấn đặc biệt mới khi nghỉ hưu sau mùa giải trước. Nổi tiếng với những đội bóng ghi bàn hàng đầu, Gasperini đã chuyển đến thủ đô sau 9 mùa giải thành công tại Atalanta, nơi ông đã biến đội bóng Bergamo thành một ứng cử viên vô địch quốc gia và châu Âu - đã vô địch Europa League năm 2024. Điều đáng ngạc nhiên là Roma đã phòng ngự tốt hơn tấn công dưới thời Gasperini, chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 6 trận - thấp nhất giải đấu - trong khi chỉ ghi được 7 bàn. “Chúng tôi không được đánh giá cao ở vị trí hiện tại, nhưng đội hình này đã có thể đạt được kết quả đồng thời cải thiện cả về chất lượng lẫn mức độ tận hưởng”, Gasperini nói. “Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng đừng bàn về những trận thắng lớn”.

Louis Buffon, con trai 17 tuổi của thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon đã vào sân trong hiệp 2 cho Pisa để có trận ra mắt Serie A. Cha anh cũng mới 17 tuổi khi ra mắt Serie A cho Parma vào năm 1995. Tuy nhiên, khi Pisa chỉ còn 10 người, họ bị Bologna đè bẹp với tỷ số 4-0 nhờ các bàn thắng của Nicolo Cambiaghi, Nikola Moro, Riccardo Orsolini và Jens Odgaard. Ở trận đấu khác, Udinese và Cagliari hòa 1-1.

