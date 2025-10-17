30 năm và hơn cả ngôi số 1

Những ngày này 30 năm trước, tại sân Tao Đàn, đội bóng đá nữ quận 1 trước đây ra đời, trở thành CLB bóng đá nữ đầu tiên của Việt Nam. Đó là tiền thân của CLB Bóng đá nữ TPHCM bây giờ. 30 năm sau, đội bóng đó vừa vô địch quốc gia lần thứ 7 liên tiếp, và lập kỷ lục với 15 chức vô địch Việt Nam. Khẳng định bóng đá nữ TPHCM đang thống trị làng cầu nước nhà là không quá lời.

Nhưng còn hơn cả ngôi số 1 quốc gia, bóng đá nữ TPHCM thể hiện một sức sống mãnh liệt, một chiến lược đầu tư đúng đắn suốt nhiều năm qua với tham vọng vươn tầm. Tại giải vô địch quốc gia vừa kết thúc, TPHCM tham gia đến 2 đội (TPHCM 1, TPHCM 2), giúp cho số lượng các CLB dự giải đạt con số 6 trong bối cảnh mà bóng đá nữ ở cấp CLB đang sụt giảm đến mức báo động.

Chức vô địch của TPHCM 1 còn xứng đáng hơn khi ở mùa này, dù chia tay hàng loạt trụ cột như thủ môn Kim Thanh, Bích Thùy, Trần Thu, Mỹ Anh... nhưng kịp trình làng các cầu thủ trẻ như K’Thủa, Kim Liên, Cù Huỳnh Như, Phan Trang… chơi chững chạc bên cạnh những đàn chị Chương Chiều, Huỳnh Như, Thùy Trang, Bảo Châu, Thu Em, Thu Thảo vẫn giữ vững phong độ và kinh nghiệm. Nói cách khác, không chỉ mạnh mà bóng đá nữ TPHCM còn có chiều sâu lực lượng đáng nể, cho thấy sự đầu tư lâu dài để duy trì sự thống trị.

Nếu 30 năm trước, cố Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 Trần Thanh Ngữ (người vẫn được giới xe đạp và bóng đá biết đến với cái tên Tư Ngữ) đã bảo trợ, vượt qua những dị nghị để hình thành đội bóng nữ đầu tiên, thì nay một “ông bầu” khác là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM Trần Anh Tú đã đưa đội bóng đến tầm cao mới với cuộc chơi lớn tại AFC Champions League sau khi duy trì ngôi số 1 quốc gia.

Ở mùa giải đầu tiên của sân chơi châu lục, bóng đã nữ TPHCM đã vào đến bán kết. Tháng 11 tới, đội bóng của những Quả bóng vàng Việt Nam là Huỳnh Như, Thùy Trang sẽ bước vào mùa giải thứ 2. Riêng tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, có đến 14 lần danh hiệu được trao cho các thành viên của CLB TPHCM, ghi nhận sự đóng góp cả lượng và chất cho bóng đá nước nhà.

Dù không phải là đội bóng cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển quốc gia, nhưng CLB bóng đã nữ TPHCM là hạt nhân quan trọng nhất để duy trì hệ thống bóng đá nữ nội địa. Tính đến nay, chỉ còn 5 địa phương trên cả nước có CLB bóng đá nữ chuyên nghiệp, một con số quá khiêm tốn cho nền bóng đá đã từng dự World Cup.

Điều đó cho thấy quá trình đầu tư cho bóng đá nữ rất gian nan, bên cạnh nguồn lực tài chính còn phải có đam mê của những người đứng đầu địa phương. Suốt gần 10 năm qua, TPHCM vẫn đều đặn cử 2 đội tham gia giải vô địch, đó là cố gắng rất lớn của những người làm bóng đá thành phố.

Hơn đâu hết, tinh thần tiên phong, dám nghĩ - dám làm trên lĩnh vực thể thao phần nào đã được thể hiện rất rõ với bóng đá nữ. Từ một đội bóng cấp quận, giờ đã là CLB chuyên nghiệp hàng đầu châu lục, nơi hội tụ của những tài năng quốc gia và chiêu mộ ngoại binh đẳng cấp để tìm kiếm vinh quang quốc tế.

YẾN PHƯƠNG