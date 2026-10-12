21 VĐV Việt Nam khám phân hạng thương tật tại ASIAN Para Games 5

Ban tổ chức Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) bắt đầu tiến hành khám, phân hạng thương tật trước thi đấu cho VĐV.

Lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công tiếp tục góp mặt tại ASIAN Para Games 5 ở Nhật Bản. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Hôm nay 12-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Ban tổ chức các môn thể thao bắt đầu khám, phân hạng thương tật dành cho VĐV để đảm bảo VĐV được thi đấu hiệu quả nhất.

Đoàn thể thao người khuyết tật góp mặt tại Đại hội lần này với 31 thành viên, gồm 21 VĐV, 6 cán bộ, 6 HLV, 1 bác sỹ, 1 người dẫn đường, tham gia thi đấu các môn điền kinh (7 VĐV), cử tạ (4), bơi (7), cầu lông (1), bóng bàn (2). Lực sĩ Lê Văn Công được chọn là VĐV cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAN Para Games 5.

Đại hội sẽ thi đấu 508 nội dung của 19 môn, phân môn chính thức gồm: bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng đá khiếm thị, boccia, xe đạp, goalball, judo, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền, bơi, bóng bàn, taekwondo, bóng rổ xe lăn, đấu kiếm xe lăn, bóng bầu dục xe lăn, quần vợt xe lăn.

Các thành viên đoàn Việt Nam có mặt tại Aichi-Nagoya đã được ổn định nơi ở, làm quen với địa điểm thi đấu. Ngày 16-10, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ sẽ tham dự Lễ thượng cờ. Sau đó, chương trình thi đấu chính thức ASIAN Para Games 5-2026 diễn ra từ 18-10 tới 24-10.

Tại ASIAN Para Games 4, Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB, 9 HCĐ, đứng hạng 22 toàn đoàn. Tuyển thủ bơi Lê Tiến Đạt (hạng thương tật SB5) đã giành HCV duy nhất khi đó và năm nay anh tiếp tục có mặt tại Aichi-Nagoya. Mục tiêu của Đoàn là vượt thành tích ở kỳ Đại hội trước.

MINH CHIẾN