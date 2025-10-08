17 đội tham dự giải hạng Ba quốc gia 2025

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26-10 đến ngày 23-11-2025, với sự góp mặt của 17 đội bóng trên toàn quốc. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm tạo cơ hội cọ xát, phát triển cho các CLB, đội bóng phong trào, đồng thời là bước đệm hướng tới Giải hạng Nhì quốc gia mùa giải 2026.

Đội trẻ Becamex TPHCM tham dự vòng loại bảng B

Mùa giải năm nay có tổng cộng 17 đội tham dự gồm: An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội Bulls, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, Phù Đổng FC, STP FOOD TP.HCM, Trẻ Becamex TP.HCM, Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Đắk Lắk, Trẻ Thống Nhất – TPG, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, Trung tâm HLKTTT Khánh Hòa, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường Giang – Gia Định.

Các đội được chia làm ba bảng đấu:

Bảng A (do Công ty CP Bóng đá Hoài Đức đăng cai tổ chức) gồm: Hà Nội Bulls, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, Phù Đổng FC, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Trẻ Công an Hà Nội.

Bảng B (do Trung tâm HL&TĐ TDTT Đắk Lắk đăng cai tổ chức) gồm: Trẻ Đắk Lắk, Trẻ Thống Nhất – TPG, Trẻ Becamex TPHCM, Trung tâm HLKTTT Khánh Hòa, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh.

Bảng C (do Công ty CP KENOS và Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT Hóc Môn, TPHCM đăng cai tổ chức) gồm: An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, STP FOOD TPHCM và Trường Giang – Gia Định.

Có 17 đội tham dự mùa giải năm nay

Các bảng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tập trung để tính điểm, xếp hạng. Ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Trường hợp số đội giữa các bảng không đồng đều, khi xét đội nhì bảng xuất sắc, BTC sẽ không tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng có nhiều đội hơn, nhằm đảm bảo công bằng về số trận.

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu được tổ chức trực tuyến vào 10g00 ngày 9-10-2025. Các cuộc họp kỹ thuật diễn ra vào ngày 24-10 đối với bảng A và ngày 25-10 đối với bảng B, C. Giải đấu sẽ diễn ra tại ba địa điểm chính: Bảng A tại SVĐ Hoài Đức (Hà Nội), bảng B tại SVĐ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và bảng C tại hai sân Thới Tứ, Tân Hiệp (Hóc Môn, TPHCM).

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025 được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nhân rộng phong trào bóng đá, phát hiện, bồi dưỡng nguồn lực cầu thủ trẻ và thúc đẩy sự phát triển của các CLB tại các địa phương trong cả nước.

CAO TƯỜNG