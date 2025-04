100 cua-rơ phong trào đạp xuyên việt cổ vũ đoàn đua Cúp truyền hình 2025 vào ngày 30-4

Đoàn đua đã làm lễ xuất quân tại Hà Nội rạng sáng ngày 17-4. Ảnh: VCF

Ngày 17-4, 100 cua-rơ phong trào là những người đã được chọn từ các đăng ký của nhiều nhóm, hội xe đạp các miền trên cả nước để tham gia hành trình xuyên việt, đồng hành cổ vũ đoàn đua Cúp truyền hình TPHCM 2025.

Chương trình do Ban xe đạp phong trào Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam tổ chức. 100 cua-rơ phong trào thực hiện lộ trình gồm 14 ngày (tương ứng 14 chặng) khởi đầu từ Hà Nội tới TPHCM. Tổng quãng đường xuyên việt là 1.723km. Bắt đầu từ ngày 17-4, các cua-rơ sẽ thực hiện chặng 1 là Hà Nội – Thanh Hóa với quãng đường 154km. Dự kiến, cua-rơ dự chặng cuối sẽ là từ Phan Thiết tới TPHCM vào ngày 29-4 (180km). Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam đã xem xét kỹ lưỡng và chỉ cho phép số lượng 100 cua-rơ được góp mặt trong đoàn xe đạp phong trào của chương trình xuyên việt trên. Đồng thời, các cua-rơ phải có sự đảm bảo về an ninh, an toàn trong quá trình đạp xe xuyên việt.

100 cua-rơ trên khi tới TPHCM sẽ có mặt để đồng hành cổ vũ đoàn đua Cúp truyền hình TPHCM 2025 vào ngày 30-4.

Được biết, qua mỗi chặng, đoàn gồm 100 cua-rơ phong trào này sẽ có các báo cáo tới Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam để nắm bắt tình hình khi di chuyển.

MINH CHIẾN