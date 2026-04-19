10 cầu thủ SLNA cầm hòa đội chủ nhà Thanh Hóa

Chơi thiếu người từ sớm, SLNA vẫn kiên cường cầm hòa đội chủ nhà Thanh Hóa thuộc vòng 19 V-League 2025-2026.

Việc ba trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò khiến Thanh Hóa buộc phải xáo trộn đội hình. HLV Mai Xuân Hợp trao cơ hội cho bộ ba tân binh Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón SLNA trên sân nhà.

Dù lực lượng sứt mẻ, đội bóng xứ Thanh vẫn nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp 1. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách khi Mạnh Quỳnh bỏ lỡ tình huống ngon ăn ở phút 17 sau sai lầm của hàng thủ chủ nhà.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 31 khi Văn Khánh bên phía SLNA nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm, buộc đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Lợi thế hơn người giúp Thanh Hóa gia tăng sức ép đáng kể. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng cụ thể hóa ưu thế ở phút 45+2 với cú sút xa đẹp mắt của Lê Văn Thắng, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm lên tới gần 70%. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến họ không thể nới rộng cách biệt dù tạo ra không ít cơ hội rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, SLNA cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường dù chỉ còn 10 người. Phút 70, từ pha phản công sắc bén, Mạnh Quỳnh dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 trong sự bất ngờ của khán giả trên sân.

Những phút cuối trận, Thanh Hóa dồn toàn lực tấn công, liên tiếp tạo ra sóng gió nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi lăn xả của SLNA. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, để lại nhiều tiếc nuối cho đội chủ nhà khi không tận dụng được lợi thế hơn người.

Kết quả này khiến Thanh Hóa có 17 điểm, tạm nới khoảng cách lên 4 điểm so với nhóm “cầm đèn đỏ”. Trong khi đó, SLNA giành thêm 1 điểm quý giá, nâng tổng số lên 24 điểm, đứng thứ 8 và tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.

HỮU THÀNH