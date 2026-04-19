Sai lầm của thủ môn khiến Đà Nẵng vẫn đứng cuối bảng V-League

Thủ môn Phan Văn Biểu nhận thẻ đỏ, trở thành nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 1-2 của Đà Nẵng trước đội khách Nam Định thuộc vòng 19 V-League 2025-2026.

Các cầu thủ Nam Định (áo xanh) giành chiến thắng trên sân Chi Lăng của Đà Nẫng. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Đà Nẵng rất “khát” chiến thắng nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng, trong khi Nam Định quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng lọt vào tốp 3. Sau tiếng còi khai cuộc, đội khách chủ động cầm bóng và triển khai tấn công. Tuy nhiên, trong một phần ba thời gian của hiệp 1, các pha lên bóng của cả đôi bên đều thiếu sắc nét, chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm rõ rệt.

Phút 21, bước ngoặt của hiệp đấu đã đến. Từ tình huống phạt góc, một cầu thủ Nam Định tung cú vô-lê ngoài vòng cấm khiến hàng thủ Đà Nẵng lúng túng. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ chủ nhà phá trượt bóng, tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Son dễ dàng đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số.

Sau bàn thua, Đà Nẵng buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi chắc chắn của đối phương. Phút 39, Ribamar có cơ hội đáng chú ý với pha đột phá rồi dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 45+2, khi thủ môn Phan Văn Biểu nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống lao ra xử lý bóng bằng tay ngoài vòng cấm đầy ngớ ngẩn, khiến đội chủ nhà rơi vào thế bất lợi lớn trước giờ nghỉ.

Các cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Đầu hiệp 2, dù phải thi đấu thiếu người, Đà Nẵng lại bất ngờ tìm được bàn gỡ 1-1. Từ một pha tổ chức tấn công nhanh, Joel Pissano xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn, tạm thời xóa đi bất lợi về quân số. Tuy nhiên, lợi thế đó không duy trì được lâu. Phút 61, Nam Định tái lập thế dẫn trước. Akolo có bóng ở ngoài vòng cấm, thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi theo quỹ đạo cầu vồng, găm thẳng vào góc cao khung thành. Thủ môn Văn Toản dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá, đành đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 giúp Nam Định tiếp tục nắm quyền chủ động, trong khi Đà Nẵng lại rơi vào thế phải dồn lên tấn công trong tình cảnh thiếu người, khiến thế trận càng trở nên khó khăn hơn cho đội chủ nhà. Dù rất nỗ lực, nhưng đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn không thể đảo ngược cục diện, qua đó đành chấp nhận thất bại 1-2.

Kết quả này khiến Đà Nẵng vẫn tiếp tục đứng cuối bảng với 12 điểm, kém 1 điểm so với vị trí được tham dự trận play-off của PVF-CAND đang nắm giữ, và bị vị trí an toàn của Thanh Hóa nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm. Trong khi Nam Định tạm vươn lên xếp thứ 6 với 27 điểm.

HỮU THÀNH