Yoane Wissa đòi rời Brentford, mở đường cho Alexander Isak đến Liverpool

Cơ hội hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đến Liverpool của Alexander Isak vừa được tiếp thêm sức mạnh sau khi ‘mục tiêu của Newcastle’ Yoane Wissa tuyên bố muốn rời Brentford.

Yoane Wissa (Brentford) và Alexander Isak (Newcastle)

Chỉ còn hơn một ngày nữa là kỳ chuyển nhượng kết thúc và cơ hội chuyển đến Liverpool của Alexander Isak vẫn chưa kết thúc. Tiền đạo của Newcastle United vẫn có thể tìm được sự hỗ trợ từ mục tiêu của Magpies, Yoane Wissa, sau khi ngôi sao của Brentford đưa ra một tuyên bố bất ngờ.

Wissa đã rất muốn chuyển đến St James' Park suốt mùa hè nhưng Brentford liên tục từ chối lời đề nghị của Newcastle. Và khi ngày áp chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến gần, tuyển thủ CHDC Congo đã có động thái cuối cùng và tuyên bố rằng The Bees đang "cản trở tôi một cách vô lý bất chấp một loạt lời đề nghị thích ứng trong suốt mùa hè".

Tiền đạo này tuyên bố rằng việc giữ anh ở lại phía tây London sẽ "làm hoen ố bốn năm tuyệt vời tại CLB đáng kinh ngạc này". Wissa vẫn chưa ra sân cho Brentford mùa này vì tương lai của anh vẫn chưa được quyết định.

Về phần mình, Newcastle đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình để ký hợp đồng với Nick Woltemade nhằm củng cố hàng công. Tuy nhiên, sau khi chia tay Callum Wilson (mãn hợp đồng), Chích chòe muốn có hai tiền đạo trước khi cân nhắc việc bán Isak,.

Vì vậy, nếu động thái của Wissa thành công trong việc thúc đẩy thương vụ này, Isak có thể sẽ đến Anfield. Newcastle hy vọng sẽ thu về 150 triệu bảng cho chữ ký của Isak sau khi đã từ chối lời đề nghị lên tới 120 triệu bảng.

Isak đã đưa ra tuyên bố của riêng mình vào đầu tháng này và bị chỉ trích gay gắt. Cầu thủ người Thụy Điển đã không tập luyện cùng đội bóng của Eddie Howe kể từ khi không tham gia chuyến du đấu châu Á trước mùa giải.

HLV Eddie Howe thừa nhận Newcastle vẫn đang hoạt động trên thị trường chuyển nhượng nhưng không có thông tin cập nhật nào về Isak. "Về tình hình của Alex, tôi không có thông tin liên lạc và cũng không có thông tin cập nhật nào, chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm tân binh nhưng tôi không biết liệu điều đó có liên quan gì đến tình hình của Alex hay không".

"Tôi không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra", ông nói với Sky Sports. "Tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này, một trận đấu đầy thử thách. Tôi sẽ tìm hiểu như mọi người khác. Chúng tôi không thể chờ đợi đến phút chót vì chúng tôi cần sự rõ ràng để tiến về phía trước".

Có thông tin cho rằng Isak vẫn hy vọng sẽ được chuyển nhượng trong khoảng 24 giờ tới, mặc dù các nguồn tin cho biết Liverpool sẽ không trả giá cao hơn 120 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu Newcastle có thể đạt được một thỏa thuận khác vượt qua con số 120, cánh cửa dường như vẫn rộng mở, và số tiền thu được từ việc bán Isak sẽ giúp ích cho bất kỳ lời đề nghị nào của họ.

Động thái bất ngờ của Wissa

Wissa, 28 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng. Tiền đạo này hy vọng những hành động mới nhất của mình sẽ buộc Brentford phải ra tay sau khi từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng của Newcastle.

Wissa đã đưa ra bản tuyên bố có nội dung gay gắt, yêu cầu CLB phải giữ lời hứa. "Tôi đã im lặng trong phần lớn mùa hè, nhưng khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc, tôi cảm thấy buộc phải nói rõ rằng tôi muốn rời Brentford. Tôi tin rằng CLB đang cản trở tôi một cách vô lý bất chấp một loạt lời đề nghị tương thích trong suốt mùa hè”.

“Đầu mùa hè này, tôi đã có những cuộc thảo luận cởi mở với ban lãnh đạo cấp cao của CLB, bao gồm các giám đốc chủ chốt và HLV trưởng mới. Tôi đã nói rõ ý định tìm kiếm một thử thách mới.

“Trong những cuộc trò chuyện này, tôi và đại diện đã được CLB xác nhận rằng sẽ không cản trở tôi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Điều này cũng đã được ghi nhận bằng văn bản. Dựa trên sự hiểu biết này, tôi đã tìm kiếm một CLB mới, luôn thông báo cho Brentford một cách minh bạch trong mọi bước đi.

“Tôi đã nhận được một lời đề nghị chính thức từ một CLB Premier League và đã bày tỏ mong muốn gia nhập. Qua tất cả các cuộc trò chuyện với Brentford, tôi có cảm giác rằng đã có một thỏa thuận chung để chia tay.

“Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng sắp kết thúc, CLB đã thay đổi lập trường đáng kể, đi ngược lại những gì đã được thông báo. Điều này khiến tôi rơi vào tình thế khó khăn và bực bội. Lời hứa rằng tôi có thể rời đi vào mùa hè này đã không được thực hiện. Tôi rất buồn khi phải viết điều này, và tôi hoàn toàn tôn trọng CLB và người hâm mộ.

“Tôi muốn nói rõ rằng tôi không hành động thiếu chuyên nghiệp, cũng không muốn rời Brentford trong tình thế bất lợi. Tôi đã luôn minh bạch về lập trường của mình. Tôi vẫn tiếp tục giao tiếp cởi mở với CLB và cư xử theo cách phản ánh các giá trị của tôi với tư cách là một cầu thủ bóng đá và một con người.

“Tôi vẫn hy vọng rằng một giải pháp công bằng và hợp lý vẫn có thể được tìm ra trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Trong lúc này, tôi phải làm những gì tôi cảm thấy đúng đắn cho sự nghiệp và gia đình mình, đồng thời yêu cầu Brentford thực hiện lời hứa cho phép tôi gia nhập một CLB mới với mức giá hợp lý.

“Việc bị buộc phải ở lại sau mùa hè này sẽ chỉ làm hoen ố 4 năm tuyệt vời tại CLB đáng kinh ngạc này, vì vậy tôi yêu cầu các chủ sở hữu và ban giám đốc của Brentford hãy thực hiện lời hứa cho phép tôi ra đi vào những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng".

HOÀNG HÀ